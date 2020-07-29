مشهد يحبس الأنفاس في مصر..مصور يبرز بحيرات الملح في سيوة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بموقعها النائي في صحراء مصر الغربية، تبرز واحة سيوة بطبيعتها الخلابة، حيث تمتد بحيرات الملح بقدراتها العلاجية على مساحات شاسعة، ولكن هذا المصور لم يتوقع مصادفة المشهد الساحر لبحيرات الملح الملونة على أرض سيوة.

وفي قلب صحراء مصر الغربية، تقع واحة سيوة، على بعد 820 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة، القاهرة، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات.

بحيرات الملح في واحة سيوة بمصر

وبين أطلالها الأثرية الشاهدة على تاريخها في العصور الإغريقية الرومانية، توفر واحة سيوة أشكالاً طبيعة متنوعة من بحيرات المياه المالحة، بحسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات.

وفي مقابلة مع CNN بالعربية، قال مدون رحلات السفر والمصور المصري، محمد السيد، إنه يسعى إلى إظهار جمال وتنوع الطبيعة الفريدة التي تتميز بها واحة سيوة والصحراء الغربية في مصر، والتي لا يعرف عنها الكثيرون.

لقطة جوية لبحيرات الملح على أرض واحة سيوة في الصحراء الغربية بمصر

وقد وجد المصور هذا الموقع المميز عن طريق الصدفة، عندما كان يلتقط صوراً جوية بواسطة كاميرا الدرون لبحيرات الملح من زاوية أخرى غير معتاد عليها من أجل استكشاف المكان وإظهار طبيعته الفريدة، بحسب ما ذكره.

وعن المشهد الساحر الذي صادفه، قال المصور :"في البداية كان كل شيء طبيعي وعادي لمناظر الصحراء من الأعلى، ولكن عندما مرت كاميرا الدرون فوق بحيرات الملح، بدأت تظهر العديد من الأشكال والألوان الأخرى المتنوعة والغريبة من بحيرات الملح منها الأزرق بدرجاته، والأخضر، والأبيض والوردي".

ووصف السيد منظر بحيرات الملح الملونة بأنها أشبه بالعمل فني، مؤكداً على أن المنظر كان مدهشاً ومفاجئاً بالنسبة له، إذ لم ير المصور، المقيم في بالي، مثيلاً لهذا المشهد خلال زياراته لأكثر من 20 دولة حول العالم، بحسب ما ذكره.

وأوضح السيد أن بحيرات الملح، والتي تمتد على مساحة شاسعة بواحة سيوة، تبعد حوالي 30 دقيقة عن مركز المدينة، ويمكن الوصول إليها عن طريق الرحلات اليومية أو تأجير السيارات الخاصة.

لقطة جوية لصحراء واحة سيوة

أما عن أهمية بحيرات الملح في سيوة، فيرى السيد أنها يمكن أن تساهم في تنشيط السياحة الطبيعية في مصر على الصعيد الدولي، موضحاً أن مثل هذه المشاهد الطبيعية تستقطب العديد من السياح والمصورين من حول العالم، ويعد توثيها بمثابة دعوة لزيارة هذه المواقع في مصر.

وأشار السيد إلى أنه إضافةً إلى المشهد المميز، فإن السباحة في بحيرات الملح في سيوة تعد تجربة مميزة بحد ذاتها، إذ تدفعك المياه المالحة إلى السطح حتى وإن لم تكن تستطيع السباحة.

والجدير بالذكر أن بحيرات الملح في سيوة لها أهمية علاجية، حيث تعمل أيونات الملح على تخفيف الطاقة السلبية، وتساعد على تقليل معدلات التوتر، والشعور بالراحة النفسية.