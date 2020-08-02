بإطلالة خلابة على جبال فيفاء.. تعرّف إلى "أجمل حجر منزلي في السعودية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تشهد المملكة العربية السعودية موسم حج غير مسبوق تغيب فيه مشاهد الحشود المليونية المعتادة كل عام، وذلك بعد قرار المملكة على إقامة الحج بعدد محدود لا يتجاوز بضعة آلاف من المقيمين على أراضيها وعدم استقبال حجاج من الخارج لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

#صورة_تاريخية⁩|📸 وصول الحجاج إلى ميناء #جدة عام 1342هـ (1922م). ⁧#دارة_الملك_عبدالعزيز #بسلام_آمنين https://t.co/iGWOKABOwz

وبسبب التغيرات التي طرأت على موسم الحج الحالي، قد تكون هذه فرصة جيدة للنظر إلى العقود الماضية وتجربة الحج في الماضي.

ونشرت دارة الملك عبدالعزيز مؤخراً، وهي مؤسسة معنية بتاريخ وتراث المملكة العربية السعودية، سلسلة من التغريدات لصور تاريخية التُقطت خلال مراحل مختلفة من موسم الحج على مر عقود طويلة.

#صورة_تاريخية⁩|📸 صلاة #الجمعة خلال موسم الحج عام ١٣٢٥هـ (١٩٠٨م) #دارة_الملك_عبدالعزيز ⁧#بسلام_امنين https://t.co/SbkdWD2tpY

وتضمنت التغريدات العديد من الصور باللونين الأبيض والأسود، مثل صورة التُقطت في عام 1908 تُظهر صلاة الجمعة في المسجد الحرام خلال موسم الحج.

#صورة_تاريخية⁩|📸 جبل #عرفات خلال موسم الحج عام 1325هـ (1908م) ⁧#دارة_الملك_عبدالعزيز #بسلام_آمنين https://t.co/bRNdSNJNfb

واشتملت الصور أيضاً على مشهد التُقط في عام 1908 لجبل عرفات خلال موسم الحج آنذاك، وصور أخرى تُبين مشهد خيام الحجاج المتقاربة في منطقة منى الُقطت في عام 1935.

#صورة_تاريخية⁩|📸 مظهر لخيام الحجاج في منى عام 1354هـ (1935م) ⁧#دارة_الملك_عبدالعزيز #بسلام_آمنين https://t.co/spQbn8cJKH

ومن أحدث الصور التي شاركتها المؤسسة هي صورة للحجاج خلال مناسك رمي الجمرات في عام 1934.

#صورة_تاريخية⁩|📸 الحجاج أثناء رمي الجمرات عام 1352هـ / (1934م) ⁧#دارة_الملك_عبدالعزيز #بسلام_آمنين https://t.co/IVXWolGy13

وتُبين الصور التطور الكبير الذي شهدته مرافق الحج على مر العقود لاستقبال الأعداد الهائلة من الحجاج في السعودية كل عام.