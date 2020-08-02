التُقطت في السعودية قبل 100 عام.. ألق نظرة على مواسم الحج عبر التاريخ

سياحة
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في ظل موسم لا مثيل له.. ألق نظرة على شكل الحج في التسعينيات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تشهد المملكة العربية السعودية موسم حج غير مسبوق تغيب فيه مشاهد الحشود المليونية المعتادة كل عام، وذلك بعد قرار المملكة على إقامة الحج بعدد محدود لا يتجاوز بضعة آلاف من المقيمين على أراضيها وعدم استقبال حجاج من الخارج لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبسبب التغيرات التي طرأت على موسم الحج الحالي، قد تكون هذه فرصة جيدة للنظر إلى العقود الماضية وتجربة الحج في الماضي.

ونشرت دارة الملك عبدالعزيز مؤخراً، وهي مؤسسة معنية بتاريخ وتراث المملكة العربية السعودية، سلسلة من التغريدات لصور تاريخية التُقطت خلال مراحل مختلفة من موسم الحج على مر عقود طويلة.

وتضمنت التغريدات العديد من الصور باللونين الأبيض والأسود، مثل صورة التُقطت في عام 1908 تُظهر صلاة الجمعة في المسجد الحرام خلال موسم الحج.

واشتملت الصور أيضاً على مشهد التُقط في عام 1908 لجبل عرفات خلال موسم الحج آنذاك، وصور أخرى تُبين مشهد خيام الحجاج المتقاربة في منطقة منى الُقطت في عام 1935.

ومن أحدث الصور التي شاركتها المؤسسة هي صورة للحجاج خلال مناسك رمي الجمرات في عام 1934. 

وتُبين الصور التطور الكبير الذي شهدته مرافق الحج على مر العقود لاستقبال الأعداد الهائلة من الحجاج في السعودية كل عام.

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