مسجد الصحابة في شرم الشيخ..قبلة السياح على أرض "مدينة السلام" في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بأسلوب عمارته الفريد، يبرز مسجد الصحابة في مصر وكأنه من إحدى قصص "ألف ليلة وليلة" القديمة، وفي هذه اللقطات المميزة، يسلط مصور مصري الضوء على الهيكل الخارجي للمسجد الذي يعد قبلة للسياح على أرض "مدينة السلام"، أي شرم الشيخ.

ويقع مسجد الصحابة بمنطقة السوق التجاري القديم بمدينة شرم الشيخ، الواقعة بمحافظة جنوب سيناء، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات في مصر.

مسجد الصحابة في شرم الشيخ

ورغم أن حجر الأساس وضع للمسجد في 10 يناير/ كانون الثاني عام 2011، إلا أنه افتتح في مارس/ آذار عام 2017، ليصبح ثاني أكبر المساجد في مدينة شرم الشيخ وأحد معالمها السياحية.

وبخلفية على الجبل، يطل المسجد على البحر الأحمر في مدخل مدينة شرم الشيخ، التي أطلق عليها اسم"مدينة السلام" وتعد أشهر مدينة سياحية في سيناء، لذلك فهي تعرف أيضاً باسم "جوهرة سيناء"، بحسب الموقع الرسمي لمحافظة جنوب سيناء.

مسجد الصحابة في شرم الشيخ

ويستقطب مسجد الصحابة، الذي يعد بمثابة "أيقونة متفردة" في فن العمارة الإسلامية المعاصرة، أعداداً كبيرة من السياح من مختلف الجنسيات، حيث يحرص الكثير منهم على التقاط الصور التذكارية بجانبه لتميز شكله المعماري على الطراز الإسلامى القديم المميز.

لقطة لعائلة تستعد لصورة تذكارية من أمام مسجد الصحابة في شرم الشيخ

وبقدرة استيعاب أكثر من 3 آلاف مصلٍ، يشتمل المسجد، الذي يمتد على مساحة 3 آلاف و3 أمتار، على مئذنتين يبلغ ارتفاع كل منهما 76 متراً، بالإضافة إلى عدد كبير من القبب، ويصل ارتفاع صحنه الرئيسي إلى 36 متراً على مساحة ألف و800 متر ويسع لـ800 مصل، وداخله رواق بمظلتين للصلاة، و36 دورة مياه، إلى جانب المباني الخدمية والوحدات التجارية التي تعمل كوقف للمسجد.

مسجد الصحابة في شرم الشيخ

ويضم مسجد الصحابة مركزاً ثقافياً إسلامياً عالمياً بالإضافة إلى مكتبة دينية ثقافية بلغات مختلفة.

داخل مسجد الصحابة

ويوضح المصور المصري محمد عبد الناصر، لموقع CNN بالعربية، إنه أراد توثيق مسجد الصحابة لإبراز جمال تفاصيله المعمارية، التي لم ير لها مثيل داخل مصر.

ومن وجهة نظر عبد الناصر، يمتاز مسجد الصحابة بشموخ هيكله المعماري، الذي يجسد طراز العمارة الإسلامية من حيث أعمدته وأركانه.

مسجد الصحابة في شرم الشيخ

وإلى جانب عمارته الشامخة والتفاصيل المطرزه على جدرانه، يرى المصور أن مسجد الصحابة يعد مزاراً سياحياً مهماً في شرم الشيخ، كذلك لموقعه الفريد وسط السوق السياحي القديم، حيث يتوسط المزارات والمحلات التي تبيع التحف والتذكارات، بحسب ما قاله.