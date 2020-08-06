مصورة "تحلق" في سماء دبي وتلتقط صوراً من فوق الغيوم

5 أماكن غير متوقعة يمكنك زيارتها في دبي

في قلب دبي..يمكنك رؤية غروب الشمس من أعلى نقطة في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لطالما أثارت جومانا جولي الدهشة بصورها المذهلة لمدينة دبي من السماء، حيث اكتشفت شغفها تجاه التصوير الجوي بعد توكيلها مهمة لرصد مراحل تقدم بناء برج خليفة.

وعملت جولي جاهدة للعثور على الزواية المناسبة لتوثيق برج خليفة، حتى وجدت أخيراً فندق قريب، مع مسبح في الطابق العلوي.

وبدورها، التقطت صورة أطول برج في العالم، وهو محاط بالسقالات الفضية.

كانت هذه بداية مسيرتها المهنية، المتخصصة في رصد المدن من السماء. ولكن، تسبب فيروس كورونا المستجد في قلب الموازين جراء قيود التباعد الاجتماعي وغيرها.

وبذلك، تستخدم جولي حسابها عبر موقع "إنستغرام" لمشاركة صورها القديمة لدبي مع العالم أجمعه.

وقالت جولي: "كان الإغلاق التام صعباً حقاً، لأنني لم أستطع الخروج وتصوير أي شيء"، مضيفة: "لكنه أعطاني الفرصة لمراجعة أرشيفاتي، لأنني أدركت أن لدي الكثير من المحتوى المنسي والكثير من الصور غير المنشورة".

ولدت جولي وترعرعت في مدينة دبي، وتخرجت بشهادة في التصوير الفوتوغرافي من الجامعة الأمريكية في دبي عام 2005. وبعد مرور عامين، انضمت إلى وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وأوضحت جولي: "عندما تعمل في وكالة أنباء، فإنك تصور ما تراه.. لا يمكنك العمل في مرحلة ما بعد الإنتاج أو فعل أي شيء بالمحتوى".

واليوم، توجه جولي تركيزها على منصاتها الاجتماعية الخاصة، كما تعمل مع علامات تجارية مختلفة، منها "نايكي" والخطوط الجوية التركية.

وبدورها، توثق جولي المدن من السماء، سواء باستخدام طائرة بدون طيار، أو من السطح، أو حتى باتباع طريقتها المفضلة في التصوير، أي بالتصوير من نافذة المروحية.

وتعتبر جولي نفسها محظوظة في مشاهدة مراحل تطور دبي السريع منذ صغرها، مستذكرة المدينة التي تحولت من كونها صحراء إلى ما أصبحت عليه اليوم.

وتقول جولي إنها تفضل التصوير الجوي لأنه سنح لها فرصة فهم العالم بشكل مبسط، بعيداً عن الصخب على الأرض.

وأوضحت: "مشهد المدينة من الأعلى مختلف تماماً"، مضيفة: "يبدو كل شيء بسيطاً جداً وهادئاً، وذلك على عكس التواجد على الطريق بين الشوارع المزدحمة والفوضى".