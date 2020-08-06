أرض النخيل والعيون الساحرة..اكتشف وادي الديسة بالسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بطبيعته الساحرة، التي تتميز بوفرة جداول المياة والنخيل الباسقة، يعد وادي الديسة بين الوجهات التي لا يجب تفويتها في المملكة العربية السعودية، إذ يوفر الشعور وكأنك بين أحضان الطبيعة.

ويعد وادي الديسة أحد أبرز المواقع السياحية والتاريخية بمنطقة تبوك، وفقاً لتقرير وكالة الأنباء السعودية "واس".

وادي الديسة في السعودية

ويشتهر وادي الديسة، الواقع عند تقاطع ثلاث وديان جنوب منطقة تبوك، بأعمدته المكونة من الحجر الرملي، ورغم طبيعته الصحراوية، إلا أنه يزخر بالواحات، وبرك المياه، والأعشاب الطويلة، وأشجار النخيل المتناثرة بين الأخاديد، بحسب موقع "زوروا السعودية".

وادي الديسة في السعودية

وبتنوع أشكال جباله وحوافه الصخرية، يوفر وادي الديسة مشاهد طبيعية خلابة وجميلة تبدو أشبه باللوحات الفنية.

ويمكن للسياح زيارة هذه الأماكن عبر سيارات الدفع الرباعي، والتوقف للاستمتاع بالمشي في أحضان الطبيعة الساحرة، وفقاً لموقع "زوروا السعودية".

وادي الديسة في السعودية

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال المصور السعودي، خالد الكندي، إن وادي الديسة كان "أحد أجمل المعالم الطبيعة" التي زارها خلال رحلته التصويرية التي تهدف إلى "تسليط الضوء على المعالم الطبيعية المميزة في السعودية".

وبحكم تجربته، أشار الكندي إلى أن وادي الديسة يتميز بتكوينات الجبال الفريدة بطبيعتها، والتي تمتزج باللون الأخضر من أشجار النخيل، مع المياه الجارية خلال فصول العام، بالإضافة إلى بساطة السكان ورحابة صدرهم.

وادي الديسة في السعودية

ووصف الكندي وادي الديسة قائلاً: "عندما تمتزج الطبيعة هناك بالأحوال الجوية المثالية يكون قلب الوادي أشبه بالخيال، وكأنه من كوكب آخر أو من أحد مواقع تصوير الأفلام الهوليودية".

وادي الديسة في السعودية

وأوضح الكندي أن تخطيطه للرحلة وزيارته لوادي الديسة أتاحت له فرصة دراسة الموقع وتخصيص 9 أيام ضمن رحلته حول السعودية لتوثيق الوادي في أبهى حلّه ممكنة.

وادي الديسة في السعودية

وخلال رحلته التي استمرت لمدة شهر في مختلف مناطق السعودية، التقطت عدسة الكندي، بين كاميرا احترافية وكاميرا "درون" وحتى كاميرا الهاف الذكي، الكثير من اللقطات المميزة، وقد خسر جزءاً من عدة التصوير في محاولة الحصول على هذه المشاهد، بحسب ما ذكره المصور.

وأضاف الكندي أن مقطع الفيديو الذي وثقه لوادي الديسة يعد الأقرب إلى قلبه، إذ خصص له أكبر عدد من الأيام خلال رحلته، مشيراً إلى أنه تلقى صدى كبير داخل السعودية وخارجها.