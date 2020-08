أرض النخيل والعيون الساحرة..اكتشف وادي الديسة بالسعودية

View this post on Instagram

Wadi Al Disah - وادي الديسة ———————————————— 6 months ago, ive made up my mind traveling solo in a long road trip to Saudi arabia for 1 month most of which i slept in my car. Crossing 14000km, I explored so many amazing locations and this one is in my top 3. Cant wait to go back❤️ ———————————————— قبل ٦ شهور. عزمت اني اسافر وحيد بسيارتي للمملكة العربية السعودية ولمدة شهر كامل اغلبها نمت فيها فالسيارة واستكشفت اماكن كثيرة و (وادي الديسة) احد اجمل ٣ مواقع زرتها بصراحة. هل لك رغبة ان تشارك في رحلة تصويرية لهذا المكان العجيب؟ شاركونا رايكم حتى لو فالخاص❤️ ☺️. اللي شاف قوس قزح يرفع ايده😆✋🏼