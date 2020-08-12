دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ذكرت فرق الإنقاذ أن متجولاً أصيب بجروح بليغة، يوم الأحد، عندما تدحرجت فوقه صخرة كبيرة أثناء نزوله من على جبلٍ في واشنطن.

وكان المتجول، الذي لم يذكر اسمه من قبل المسؤولين، يمشي برفقة صديقته أسفل جبل آيرون كاب، الذي يقع شرق مدينة سياتل ضمن سلسلة جبال كاسكيد، مساء الأحد، وفقاً لبيان صحفي من خفر السواحل.

وكان المتجولان على ارتفاع 6 آلاف و200 قدم فوق الجبل، عندما تدحرجت صخرة بعرض 6 أقدام على الرجل، مما تسبب في إصابته إصاباتٍ بليغة في رأسه وساقه، وفقاً للبيان.

وقالت صديقته للمسؤولين إنه كان يكافح للبقاء واعياً بعد الحادث.

وطبقاً للتقرير، قامت المتجولة، وهي طالبة تمريض، بلف عاصبة على ساق صديقها لوقف النزيف، كما تسلقت إلى أرض مرتفعة على الجبل من أجل التقاط الخدمة الخلوية للاتصال بالطوارئ.

ونظراً لارتفاع موقع الحادث، انتشر طاقم مروحية من خفر السواحل في ولاية أوريغون لإنقاذهما بالتنسيق مع مكتب البحث والإنقاذ التابع لمكتب شرطة مقاطعة كينغ.

وتمكن فريق خفر السواحل من تحديد موقع المتجولين وإسعافهما إلى بر الأمان.

وقال الرقيب رايان أبوت، مسؤول العلاقات الإعلامية في مكتب شرطة مقاطعة كينغ، لـ CNN إن المتجول كان يعاني من إصابات داخلية أكثر خطورة مما توقعوا.

وأشار أبوت إلى أن المتجولين كانا محظوطين للغاية لأن خفر السواحل استطاع نقلهما ومساعدتهما. وإذا لم يكن الأمر كذلك، لكان على فرق الإنقاذ التسلق من أجل الصعود إليهما وقد يستغرق ذلك يوماً من أجل الوصول إليهما.

ونقل المتجول المصاب إلى مركز هاربورفيو الطبي وهو الآن في حالة مستقرة، وفقاً لخفر السواحل.

وفي العام الماضي، تم إنقاذ ثلاثة متجولين من على جبل آيرون كاب، بعد أن تعرض عضو رابع من مجموعتهم لسقوطٍ أودى بحياته، وفقاً للشرطة.

وأشار مكتب شرطة مقاطعة سبوكان في بيان العام الماضي إلى أن "المنطقة نائية للغاية وفيها منحدرات شديدة الانحدار وصخور غير مستقرة".