السعودية تتيح رحلات "كروز".. إليكم التفاصيل والرفاهية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عن اتاحة فرصة اكتشاف سواحل البحر الأحمر عبر رحلات السفن السياحية أو ما يُعرف بـ"كروز"، وذلك ضمن موسم صيف السعودية "تنفس".

وأوضحت الهيئة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن هذه الرحلات "تجمع بين تجربة الإبحار صوب الجزر والشواطئ والشعاب المرجانية الفريدة، وبين متعة الاستجمام والرفاهية، والاستمتاع بالمناظر البحرية الخلابة، وذلك عبر أسطول متنوع يتراوح بين سفن سياحية (كروز)، ويخوت فاخرة مجهزة بأحواض سباحة دافئة، وفرق عمل محترفة تناسب أعداد السائحين، إلى جانب تقديم أشهى المأكولات العالمية والأطباق السعودية بطابعها المحلي الأصيل".

وأضافت الهيئة: "تنطلق رحلات السفن البحرية كروز من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عبر مسارين؛ الأول يستغرق ثلاث ليالٍ عبر البحر الأحمر ومروراً بينبع، يتبعها يوم في البحر ثم العودة لميناء الملك عبدالله في المدينة الاقتصادية".

وتابعت الهيئة وفقا للوكالة السعودية أن المسار الثاني فهو "رحلة نيوم فتستغرق أربعة ليالٍ تبدأ من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مروراً بينبع ثم العودة إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية".