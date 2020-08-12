“طبيب الجليد” يكشف عن أغرب المثلجات المصنوعة في كهفه الخاص بدبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- الأفوكادو، والسبانخ، والبروكلي.. ربما تكون هذه مكونات وجبة غذائية معينة، ولكنها حتماً لا تستخدم كنوع من الحلوى سوى في "كهف جليدي" خاص بدبي، وهو منزل البرتغالي، فاشكو فالينسا دي سوسا.

ومن الطبيعي أن تشعر بالذهول عندما تعرف أن صنع المثلجات بالنسبة لفاشكو، وهو يُعرف أيضاً بـ"طبيب الجليد"، لا يتطلب الشوكولاتة والحليب فحسب، وإنما يستخدم أيضاَ الثوم والبصل والزيت لصنع مثلجات غير مألوفة ولن تخطر على بالكم.

ما هي أغرب النكهات التي صنعها "طبيب الجليد"؟

الغواكامولي

البيستو (أوراق الريحان مع زيت الزيتون)

الطماطم الحارة

صلصة السبانخ

جبنة البارميجيانو

جبنة الغورغونزولا

الكزبرة

البروكلي

وكان وباء فيروس كورونا بمثابة الدافع من وراء هذه النكهات الغريبة، حيث قام فاشكو بابتكار ثلاثة مفاهيم مختلفة أيضاً لتطوير مثلجات مرتبطة بتحسين المزاج ورفع مستوى السعادة.

وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية (شاهد الفيديو أعلاه)، يقول فاشكو: "لا أقدم مثلجاتي إلى أي شخص قبل أن أكون راضياً على مذاقها.. وعادة ما تثير إعجابهم، خاصة النكهات غير المألوفة".