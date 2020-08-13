قصدها الملك سلمان لها للراحة والاستجمام.. ماذا نعلم عن نيوم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى مدينة نيوم للراحة والاستجمام، الأربعاء، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ما هي مدينة نيوم؟

نيوم مطلة على ساحل البحر الأحمر، أول منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول، إذ ستمتد بنيته وأراضيه إلى داخل الحدود المصرية والأردنية، فضلاً عن ربط الموقع أيضاً بين ثلاث قارات، آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، ما يجعله نقطة محورية، يمكن لنسبة 70 بالمائة من سكّان العالم الوصول إليها بأقل من 8 ساعات، بحسب ما ذكره موقع المشروع.

تزدان #نيوم بسحر طبيعتها الخلابة من جبال شاهقة وتكوينات صخرية مدهشة، لتشرق عليها شمس المستقبل الجديد، نحو انطلاقة واثقة لتقدم البشرية. #اكتشف_نيوم https://t.co/cwBrstxN3M

وأعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في أكتوبر/ تشرين الأول العام 2017 عن إطلاق مشروع "نيوم،" شمال غرب السعودية، والذي يُعتبر من بين أكبر المشاريع في السعودية والمنطقة العربية، إذ يمتد عبر ثلاثة بلدان على مساحة تصل إلى 26,500 كيلومتر مربع.

تحت سماء ليلها الصافي ونجومها المتناثرة ببريقها الساحر، يتجلى الكون ببهائه في #نيوم على امتداد صحاريها المهيبة وطبيعتها الخلابة، لتكشف عن طموحٍ يتجاوز الخيال. بعدسة: آرون جينكن #اكتشف_نيوم https://t.co/jUds9voHV2

ويُعتبر المشروع الضخم الذي بلغت قيمته 500 مليار دولار، جزءاً من رؤية السعودية 2030، والتي تطمح إلى تطوير المملكة في مجالات عدة، على رأسها السياحة.

تهدف #نيوم أن تصبح مصدراً إقليمياً لإنتاج المياه وتخزينها، ومركزاً عالمياً مستداماً لتقنية المياه، يتكامل مع سلاسل القيمة ويرتكز على تحلية مياه البحر. #اكتشف_نيوم https://t.co/MnVpaXoCH6

وأعلن القائمون على المدين أن نيوم ستقدم خمس مميزات للأفراد تتمثل بـ"معايير عالمية لنمط العيش من حيث الجوانب الثقافية والفنون والتعليم، وتخطيط عمراني متطور، وبيئة معيشية رفيعة المستوى، وخدمات مدنية تقنية في الصحة، والتعليم، والنقل، والترفيه، بالإضافة إلى فرص عديدة للنمو والتوظيف."