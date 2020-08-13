دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- جبل أبيض شاهق، ومزين بأحجار ملونة، يخيل للناظر إليه من بعيد أنه يقف أمام كتلة من الجليد الأبيض اللامع، على حد وصف وكالة الأنباء السعودية "واس"، بسبب شكله النادر ولونه الفريد.

ويطل جبل الصايرة البيضاء على محافظة البيشة، جنوب السعودية، حيث يتواجد على أرض تعلوها الهضاب والجبال الصغيرة، متوسطاً مجموعة من جبال بيشة السوداء والحمراء.

وبحسب موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، يتكون جبل صايرة البيضاء، أو كما يوصف بـ"الجبل الجليدي"، من كتلة من أحجار المرو التي تحتوي على معدن الكوارتز المستخدم في صناعة الزجاج.

وذكرت "واس"، نقلاً عن الرحّالة إبراهيم بن عبد الكريم، أنه كان يستخدم معدن الكوارتز للزينة سابقاً. واليوم، تُستخدم هذه الأحجار في صناعة التحف الجمالية، موضحاً أن أهالي بيشة وزوارهم يقصدون الجبل بحثاً عن الراحة والاستجمام.

وبدوره، قرر المصور السعودي، فيصل آل مفلح، وهو يمارس التصوير منذ أكثر من 3 سنوات، رصد هذا الجبل بعدسة كاميرته، بغية إبراز معالم محافظة البيشة المختلفة للأشخاص.

ووصف المصور السعودي الجبل بكونه "مدهشاً وضخماً وشاهقاً". وحول سؤاله عن سبب تعارفه بالجبل الجليدي، قال آل مفلح: "لا أرى وجهاً للشبه، والتشبيه هنا فيه مبالغة، فالصايرة أبيض يميل للحُمرة".

ويتطلع أهالي بيشة إلى أن تقوم جهات الاختصاص باستغلاله كموقع سياحي، وفقاً لما ذكره موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، وذلك من خلال تزويد الموقع بالمقومات السياحية كالخدمة الكهربائية والتشجير، خاصة أن الموقع ليس بعيداً عن الخدمات الضرورية.

ويعد جبل الصايرة من المواقع المناسبة لزراعة أشجار الظل، كما يعد المعلم الأبرز في بيشة قديماً حديثاً، بسبب لونه المميز وارتفاعه الشاهق.