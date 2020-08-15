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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عندما ظهرت جائحة فيروس كورونا المستجد، تعرضت صناعة الموسيقى لضربة قوية.

وبسبب فيروس "كوفيد-19"، تم إلغاء الحفلات الموسيقية ومختلف الفعاليات في جميع أنحاء العالم، إذ فرضت البلدان قيود الإغلاق، وأوامر للبقاء في المنازل للحد من انتشار العدوى.

ولكن، مع بدء بعض الدول في التخفيف من القيود، يستكشف المنظمون طرق إعادة إحياء صناعة الموسيقى، والحفاظ على أمان المعجبين.

ويختبر موقع جديد في المملكة المتحدة، وهو "Virgin Money Unity Arena"، هذا الأمر.

حفل موسيقي في "Virgin Money Unity Arena" في المملكة المتحدة.

وتجمع حوالي 2,500 معجب في هذا الموقع في الهواء الطلق الثلاثاء في حدث وصفه المنظمون بأنه أول حفل موسيقي يطبق قواعد التباعد الاجتماعي في المملكة المتحدة.

شاهد المعجبين الحفل من منصات متباعدة.

وظهرت مجموعات وصلت أعدادها إلى 5 أشخاص لمشاهدة الموسيقي سام فيندر من 500 منصة معدنية مرفوعة تم تركيبها في حديقة "جوسفورث" في نيوكاسل بشمال إنجلترا.

حضر الآلاف الحفل لمشاهدة الموسيقي سام فيندر الثلاثاء.

وسيتبعه العديد من الموسيقيين والكوميديين، بما في ذلك فان موريسون، وجيمي كار، وبيل بيلي، في سلسلة من الأحداث في وقت لاحق من هذا العام.

ويتم فرض التباعد الاجتماعي لدى الوصول، ويتم ركن السيارات على بعد مترين من بعضها البعض قبل توجيه الحاضرين إلى منصات المشاهدة الخاصة بهم.

ويمكنهم طلب الطعام والشراب مسبقاً أو عن طريق تطبيق.

وقالت مديرة العلامة التجارية والتسويق في "Virgin Money"، هيلين بيدج، وفقاً لوكالة الأنباء "PA Media": "يسعدنا أن نلعب دوراً في جلب فعاليات الموسيقى الحية مع مباشرتنا في الخروج من الإغلاق"،

وأضافت بيدج: "تبدو هذه كفرصة فريدة للاحتفال بالموسيقى، وجميع المشاعر الرائعة التي تأتي مع تجربتها بشكل حي جنباً إلى جنب مع عشاق الموسيقى الآخرين".

ولا تزال الحفلات الموسيقية والحياة الليلية التي اعتدنا عليها قبل الجائحة بعيدة عن المنال.

وفي الوقت الحالي، يجرب بعض المنظمون الأحداث الافتراضية، وحضور الحفلات الموسيقية عن طريق السيارات، ومعدات الحماية الشخصية الإلزامية، وفحص درجة الحرارة عند الوصول.

وفي الوقت ذاته، يختار بعض رواد الحفلات حضور فعاليات غير قانونية، وتجذب بعضها آلاف الأشخاص.