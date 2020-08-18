جزر فرسان في جازان.. ما رأيك بأجواء "المالديف" بالسعودية؟

جولة في جزر فرسان.. ما رأيك بأجواء "المالديف" بالسعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- جزر سعودية يصفها العديد بـ"الخلابة" ومياه فيروزية اللون كانت وجهة العديد من محبي الغوص وصيد الأسماك.. هذه جزر فرسان، التي تقع جنوب البحر الأحمر والتابعة لمنطقة جازان، حيث يأخذنا محمد المسند في جولة بصرية (شاهد الفيديو أعلاه) حولها من السماء.

تعرف جزر فرسان بتنوعها الأحيائي الكبير الذي يميزها عن باقي محميات السعودية، حيث تحتضن ما يزيد عن 230 نوعاً من الأسماك، والعديد من الأحياء البحرية الفطرية المهددة بالانقراض.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تضم جزر فرسان 50 نوعاً من المرجان، وتتميز بالأعشاب والطحالب البحرية وغابات القندل والقرم، التي تعد بمثابة حاضنات لصغار الأسماك والقشريات.

وتحتضن جزر فرسان أكبر تجمع من ظباء الإدمي في السعودية، وتعد أحد أهم الممرات لهجرة الطيور، حيث تحوي حوالي 165 نوعا من الطيور.

ووفقاً لما ذكره موقع وكالة الأنباء السعودية، تضم أكبر تجمع لطائر البجع الوردي الظهر في البحر الأحمر، وأكبر تجمع للعقاب النسارية في الشرق الأوسط.

وأوضحت "واس" أنها تحتضن أيضاً ما يزيد عن 180 نوع من النباتات، يقتصر وجود أربعة منها بالسعودية، في جزر فرسان.

وبعيداً عن المقومات الطبيعية لجزر فرسان، أصبحت محط أنظار السائحين والزائرين والباحثين بسبب جمال شواطئها الرملية وطبيعتها ومياهها الفيروزية.

وفي حديث المصور مع موقع CNN بالعربية، يقول: "تلقب بمالديف السعودية، وذلك لكثرة الجزر والتشابه مع جزر المالديف".

وأوضح المصور السعودي أن جزر فرسان تحتضن العديد من الآثار، أبرزها مسجد النجدي ووادي مطر ومنزل الرفاعي وبيت الجرمل وقلعة لقمان والعرضي.

وتتميز هذة الجزر بكثرة شعابها المرجانية وجودة أسماكها، خاصة سمك الحريد، حيث يقام مهرجاناً خاصاً به بشكل سنوي.

وبدوره، كان يحاول المسند في إبراز جمال هذه الجزر بتصوير جوي، بدلاً من التركيز على الأشخاص.

ووردت المصور الكثير من الأسئلة حول كيفية الوصول إلى جزر فرسان، حيث أوضح قائلاً: "الوصول إليها مجاني من ميناء جازان باستخدام عبارات لنقل الركاب والسيارات".