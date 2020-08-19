صور جوية ”مميزة“ تجسد حلم الصيف المثالي وسط تفشي كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مياه فيروزية تتلألأ تحت أشعة الشمس ولقطات مغرية ستجعلك ترغب في الغوص داخل أحد أحواض السباحة التي التقطت عبر أستراليا وجنوب شرق آسيا، في سلسلة تعرف باسم "Pools from Above"، للمصور براد والز.

ويقول والز لـCNN Travel إن صوره "تحمل شيئاً ما بين الحنين إلى الماضي والهرب من الواقع، فهي بمثابة تذكير بصيف مضى، أو حلم بصيف مثالي تأمل حلوله قريباً".

وبذلك، تسلط هذه اللقطات الجوية الضوء على الأشكال المختلفة لكل حوض سباحة وظلال لونه الأزرق.

وأوضح والز، الذي استوحى عمله من كتاب "سبلاش"، وهو كتاب للتصوير الفوتوغرافي يسلط الضوء على المسابح، قائلاً: "كل نوع من أحواض السباحة له شخصيته الصغيرة الخاصة به".

وعند وجوده في بالي والفلبين وماليزيا، لفت انتباه المصور أحواض السباحة، التي وصفها بـ"المميزة"، عند مشاهدتها باستخدام طائرته بدون طيار من الأعلى.

وبداية، يحرص والز على فحص المكان الذي يريد تصويره مسبقاً، عبر برنامج "غوغل إيرث"، للتعرف أكثر على الموقع. ويطلب لاحقاً إذن تصوير أي شخص يظهر في لقطاته.

وبمجرد ضبط الطائرة بدون طيار في الهواء، يحرص على التقاط صوره من زوايا مختلفة.

وتعد الإضاءة جزءاً لا يتجزأ من نجاح الصور، حيث أوضح والز أن "التحكم بظلال هذه البرك هو أمر كبير.. أنت تريد حقاً إبراز هذا اللون الأزرق الكريستالي على شاشة التصوير".

ففي إحدى الصور التي التقطها والز لمنتجع "Elements of Byron" الفاخر، في خليج بايرون بأستراليا، تركز على زاوية واحدة من المسبح، وتعرض المياه الزرقاء النقية، وكراسي الاستلقاء الرمادية للتشمس.

وقال والز: "طريقة تنظيمها، والطريقة التي قمت بها في اقتصاص الصورة، كانت فريدة تماماً"، مضيفاً: "كانت مجرد طريقة مختلفة للنظر إلى أحواض السباحة التي لم أرها من قبل".

ويحلم والز بالاستمرار في تصوير أحواض السباحة حول العالم، ورصد أكثر المسابح تصويراً.

ولكن في الوقت الحالي، يشعر والز بالسعادة بسبب انتشار سلسلته الفوتوغرافية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي كان فيه الكثير من الأشخاص محصورين بمنازلهم وغير قادرين على السفر جراء تفشي فيروس كورونا.