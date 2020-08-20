حالة جوية نادرة بدبي يوثقها مصور من أحد أطول الأبراج السكنية بالعالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تأخذه كاميرته إلى مواقع حصرية يستطيع من خلالها رؤية دبي بمنظور مختلف، والتي يعتبرها المصور الفلسطيني، أحمد الناجي، "أجمل مدينة بالعالم دون منافس".

حالة جوية نادرة لا تراها كل يوم من الشارع، تجدها متجانسة مع أبراج المدينة الشاهقة، حيث تصطدم السحب بالأبراج، كـ"اصطدام الأمواج بصخورها".

وبالتالي، قرر أحمد توثيق هذه المشاهد في مقطع فيديو، يعرف باسم "أمواج".

وفي حديث المصور الفلسطيني مع موقع CNN بالعربية، قال: "لا أرى مدينة دبي كأبراج مرتفعة فقط، بل تحمل بين زواياها رسالة على قدرة وطموح الإنسان ببناء أحد أفضل المدن في العالم، خلال أقل من عقدين من الزمن!".

ما هي بعض المواقع التي رصدها المصور بعدسة كاميرته؟

مرسى دبي

أبراج بحيرات الجميرا

برج العرب

جزيرة نخلة الجميرا

عين دبي

وأوضح أحمد أن جميع الفيديوهات التقطت من الطابق الـ90 وبعضها من الطابق الـ82، من أحد أطول الأبراج السكنية بالعالم، وهو برج الأميرة (Princess Tower) بدبي.

لم يخل عمل أحمد من التحديات، أبرزها غزارة الأمطار والرياح، حيث كان يتعين عليه مسح العدسة من الماء في الكثير من الأحيان. بالإضافة إلى جعل مقطع الفيديو متنوعاً ومختلفاً عن غيره.

وبعيداً عن تخصصه في تصوير المدن، يعمل أحمد اليوم على رصد صور العاملين في الخطوط الأمامية، الذين يواجهون فيروس كورونا المستجد في دولة الإمارات العربية المتحدة، معتبره من أكثر المشاريع التي يفخر بالعمل عليها.