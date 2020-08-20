ما سر هذه المراحيض العامة الشفافة في حدائق طوكيو؟

في طوكيو.. تخلص من السموم الرقمية في “بلدة الكتب” هذه

في طوكيو.. يتحول هذا الحي بأكمله إلى فندق لك

هل تصدّق أن هذا التصميم الفني قابل للشرب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أضافت إحدى أكثر المناطق شهرة في طوكيو مؤخراً بعض عوامل الجذب الجديدة غير الاعتيادية، وهي مراحيض عامة شفافة.

وكانت المجموعتان الجديدتان من الحمامات الشفافة في شيبويا، من تصميم "Shigeru Ban Architects"، وهي شركة معمارية حائزة على جائزة "بريتزكر".

ربما تكون الفكرة مفاجئة بالنسبة لك، إلا أنها في الواقع جزء من مشروع مبتكر يهدف إلى تغيير نظرة الناس حول المراحيض العامة.

ويقول البيان على الموقع الرسمي للمشروع "tokyotoilet.jp": "هناك شيئان نقلق بشأنهما عند دخول دورة مياه عامة، خاصة عندما تتواجد في الحديقة.. الأولى هو النظافة، والثانية هو ما إذا كان أحد موجوداً بالداخل".

وبالتالي، يعالج تصميم الشركة المعمارية هذه المشاكل من خلال تقديم مراحيض بجدران زجاجية، تسمح للناس برؤية داخله. ولكن، بمجرد دخول المرحاض وقفل الباب، تصبح الجدران معتمة لحماية خصوصية الأفراد.

كما أنها تضفي على الحديقة منظراً جمالياً ليلاً، حيث تضيء مثل الفوانيس على حد تعبير الشركة.

وخلال زيارة CNN Travel إلى حديقة "Haru-no-Ogawa Community Park" هذا الأسبوع، تجمع الزوار لالتقاط صور هذا التصميم الجديد.

وكانت المراحيض نظيفة بشكل مثير للإعجاب، كما تشمل مرافق الحديقة على مرحاض نسائي ومرحاض للرجال ومرحاض متعدد الاستخدامات.

وتعد المراحيض الشفافة جزءاً من مشروع مراحيض طوكيو، الذي تم إطلاقه حديثاً، وهو عبارة عن سلسلة من مرافق المراحيض العامة المعاد اختراعها.

وفي بيان صحفي، تقول مؤسسة "نيبون" غير الربحية والقائمة على مشروع مراحيض طوكيو: "استخدام المراحيض العامة في اليابان محدود بسبب الصور النمطية التي تدور حوله، كونه مظلماً وقذراً وذات رائحة كريهة. ومن أجل محو هذه المفاهيم الخاطئة، قررت مؤسسة 'نيبون' تجديد 17 مرحاضاً عاماً يقع في شيبويا، بالتعاون مع حكومة مدينة شيبويا".

وتم افتتاح 5 مرافق لعامة الناس حتى الآن، بما في ذلك 2 من المراحيض الشفافة. كما سيتم افتتاح 12 مرحاضاً عاماً جديداً بين 31 أغسطس/ آب وصيف 2021.