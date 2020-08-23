بإطلالة خلابة على جبال فيفاء.. تعرّف إلى "أجمل حجر منزلي في السعودية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عثرت المملكة العربية السعودية مؤخراً على واحدة من أقدم المصائد الحجرية في العالم في شمال البلاد.

وعثر فريق علمي على منشآت حجرية في صحراء النفوذ في السعودية، وهي عبارة عن مصائد للحيوانات تُعد "من أقدم المصائد الحجرية في العالم"، إذ يعود تاريخها إلى أكثر من 7 آلاف عام، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس".

عثر فريق علمي على منشآت حجرية في صحراء النفوذ في السعودية.

وأكدت نتائج أعمال الفريق العلمي أن مناطق شمالي المملكة شهدت تطوراً حضارياً قبل حوالي 5 آلاف عام قبل الميلاد، وذلك بفضل وجود أدلة لتشييد أماكن ضخمة اشتملت على مئات المنشآت الحجرية الكبيرة.

تُعد المنشآت مصائد للحيوانات.

ويُعد الأمر "تغير ثقافي مهم"، و"نقلة حضارية" في المنطقة، وفقاً لما ذكره الموقع.

ويُعد هذا العمل العلمي، الذي ستُنشر نتائجه في مجلة "الهولوسين" الدولية العلمية المتخصصة في دراسات ما قبل التاريخ، ضمن الأعمال الميدانية لمشروع الجزيرة العربية الخضراء، والذي تقوده هيئة التراث، بمشاركة مع معهد "ماكس بلانك" الألماني، وجامعة أكسفورد، وجامعة الملك سعود.

يعود تاريخ هذه المصائد إلى أكثر من 7 آلاف عام.

ودرس العمل الميداني بدايات تطور المنشآت الحجرية ضمن السياق الأثري والبيئي، وخصوصاً المستطيلة منها، والتي وُصفت بأنها مصائد للحيوانات.

وأدت تلك المستطيلات دور مشابه لمصائد الحيوانات، كما أنها عكست تطور سلوك الإقليمية عند الإنسان من خلال المنافسة على المراعي في البيئات الصعبة غير المستقرة في الجزيرة العربية، حتى خلال الفترات الرطبة في عصر الهولوسين، إذ كانت البيئة تمر بفترات جفاف.

وتركز الأعمال الحالية لمشروع الجزيرة العربية الخضراء على المشارف الجنوبية من صحراء النفود من أجل دراسة منطقة ما قبل التاريخ وبيئتها القديمة في العقود الأخيرة، وجنوبي صحراء النفود من الحد الغربي من جبل أجا في منطقة حائل إلى تيماء غرباً.

وتم تحديد 104 منشآت حجرية حول التخوم الجنوبية من صحراء النفود، ويدل عددها أنها منتشرة بعيداً عن حرة خيبر، ومن المتوقع العثور على هذه المستطيلات شرقاً أثناء الدراسة.