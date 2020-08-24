مشاهد نادرة بالسعودية.. مصور يرصد "شلالاً منهمراً" فوق جبال تنومة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مشاهد لم تُلتقط بمحض الصدفة، بل على العكس تماماً! يراقب المصور السعودي، سعد آل مداوي، سحب مدينة تنومة بشكل يومي، حتى قرر أخيراً أن تكسر كاميرته الصمت، لرصد هذا المنظر النادر.

ويوثق آل مداوي (شاهد الفيديو أعلاه) لحظات دخول الضباب على تنومة، التي تتميز بجمال تضاريسها وإطلالتها على منخفضات تهامة، ويشبهه بـ"الشلال المنهمر" فوق جبال تنومة.

ويقول المصور أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "لأنني أثق بندرة هذه المشاهد، يمكنني أن أصفها بأكثر من وصف، فتبدو كالغيم التي تعانق تنومة وتخبر العالم أنها مدينة الضباب".

ولم يخل عمل المصور السعودي من التحديات، أبرزها سرعة الضباب ودخوله على مدينة تنومة. وبدوره، قال آل مداوي: "يجب عليك التركيز لالتقاط الصورة في الوقت المناسب، لأنه ربما لن تسنح لك الفرصة مجدداً".

ويتواجد الضباب بتنومة في أغلب أيام السنة، حيث يعلم المصور أوقاته بسبب موقع المدينة المميز على جبال السروات، ما يجعله مقصداً لمحبي الطبيعة والمناظر الجميلة.

وفي حال صادفت زيارتك للسعودية يوماً من الأيام، ينصحك المصور بالتوجه إلى تنومة إذا كنت من محبي رياضة تسلق الجبال.

وبعد أن نالت هذه الصور إعجاب الكثير من متابعي أعمال آل مداوي، يأمل اليوم في إظهار معالم ومناظر سعودية مختلفة للترحيب بجميع زوارها.