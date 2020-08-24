عطل فني يغلق جسر برج لندن الشهير ويسبب فوضى مرورية في المدينة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ظل جسر برج لندن الشهير مفتوحاً في فترة ما بعد الظهر يوم السبت، جراء "عطل فني"، تسبب في حدوث فوضى مرورية بالمدينة.

ويعد الجسر، الذي يبلغ طوله 240 متراً، أحد المواقع السياحية الشهيرة في لندن، حيث يتميز بكونه جسراً متحركاً، ويُرفع حوالي 800 مرة سنوياً، للسماح للسفن بالمرور في النهر أدناه.

ولكن ظل الجسر، الذي يقع بالقرب من برج لندن، "عالقاً بشكل مفتوح لفترة من الوقت"، قبل إعادة فتحه لاحقاً للمشاة، وذلك بحسب ما أفاده البيان حول الجسر.

وتحدثت وكالة الأنباء "PA Media" عن حركة المرور المزدحمة عند فشل الجسر في الإغلاق، بعد سماحه لإحدى السفن بالعبور على طول نهر التيمز.

وانتظرت طوابير سائقي السيارات والمشاة لمدة ساعة على الأقل، بينما طلبت الشرطة من سائقي السيارات إيجاد طرق بديلة حول المدينة.

وقالت الشرطة إن الحادث نتج عن "عطل ميكانيكي".

وقال حساب الجسر عبر موقع تويتر: "واجه الجسر مشاكل فنية بعد ظهر اليوم وكان عالقاً في موضع مفتوح لفترة من الوقت. أعيد فتحه الآن.. شكراً لكل من قام بإصلاحه".