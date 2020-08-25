دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قبل تفشي فيروس كورونا المستجد، كان هناك جزءاً واحداً لا يرغب الكثير من الأشخاص بلمسه على متن الطائرة، وهو باب الحمام.

ولكن، ربما لن تحتاج إلى استخدام يديك بعد الآن، حيث تختبر خطوط "أول نيبون الجوية" اليابانية باباً جديداً للحمام، ويمكن للركاب فتحه بمرفقهم أو ساعدهم فقط.

ويتميز مقبض باب المرحاض الفضي بطريقة فتحه، حيث يمكن فتحه بالضغط بدلاً من السحب للخارج. ويمكن قفل الباب وفتحه دون الحاجة لاستخدام يديك، سواء من الداخل أو الخارج.

وفي الوقت الحالي، يتوفر النموذج الأولي للباب في صالة خطوط "أول نيبون الجوية" اليابانية بمطار هانيدا بطوكيو فقط، حيث تجمع الشركة ردود الفعل حوله حتى نهاية أغسطس/ آب.

وإذا ثبت أن التصميم سهل الاستخدام، يمكن انتشار النموذج على نطاق واسع.

وتم تصميم الباب من قبل شركة "JAMCO"، وهي شركة يابانية متخصصة في منتجات صناعة الطيران، حيث تشتهر بمقاعد الطائرات والمطابخ والحمامات.

واليوم، يطلب من المسافرين على متن خطوط "أول نيبون الجوية" اليابانية بارتداء أقنعة الوجه واستخدام أكشاك الخدمة الذاتية لفحص حقائبهم.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لخطوط "أول نيبون الجوية" اليابانية، يوجي هيراكو، في بيان أعلن فيه عن برنامج النظافة الجديد: "عندما تسافر بالطائرة مجدداً، فإننا سنقدم لك الراحة والمتعة نفسها كما كانت دائماً".