طائرا بطريق مثليان يصبحان أمهات لأول مرة في حديقة مائية بإسبانيا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبح طائرا بطريق مثليان أمهات في حديقة للأحياء المائية بإسبانيا، حيث يربي الثنائي هذا الفرخ الصغير الذي تبنياه كبيضة.

وبحسب بيان صحفي ترجم من الإسبانية، يقول المسؤولون في حديقة الأحياء المائية "Oceanogràfic València": "قامت إليكترا وفيوليت ببناء عش من الحجارة معاً مع "اتخاذ الإجراءات المعتادة قبل الإنجاب".

وبذلك، سمح مقدمو الرعاية لهما بتبني واحتضان بيضة أحد الأزواج من البطاريق، والتي فقست خلال هذا الشهر. وأوضح المربى المائي أن إليكترا وفيوليت تربيان الفرخ الذي سيصبح مستقلاً بعد حوالي 75 يوماً.

وعادة ما يتناوب آباء البطريق في احتضان بيضهم، والذي يستغرق عادة 38 يوماً حتى يفقس.

ويعتبر تبني بطريقين من الجنس نفسه هو الأول من نوعه في الحديقة المائية بإسبانيا، لكنه أمر شائع إلى حد ما بحسب قول "Oceanogràfic València".

ويقول البيان إن التزاوج من الجنس نفسه هو أمر شائع بين أكثر من 450 نوعا من الحيوانات، سواء في حدائق الحيوان أو الطبيعة.

وفي لندن وبرلين وسيدني، هناك حدائق حيوانات أخرى تحتضن أيضاً عائلات بطاريق من الجنس نفسه.

وتعد طيور بطريق الجنتو هي ثالث أكبر أنواع البطاريق، حيث تتكاثر في العديد من الجزر، كما توجد أكبر تجمعاتها في جزر فوكلاند وجورجيا الجنوبية في جنوب المحيط الأطلسي وشبه الجزيرة القطبية الجنوبية.