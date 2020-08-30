نظرة على أول يخت فاخر في العالم يعمل بالهيدروجين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سواء كان يختاً فاخراً أو قارباً متواضعاً، يتم التركيز عادة على تصاميم اليخوت الخارجية أكثر من تصاميمها الداخلية.

ولكن، قرّر استوديو "Gresham Yacht Design"، وهو يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له، أن يغير هذه الفكرة من خلال مفهومه الأحدث لليخت الضخم "Thor Explore"، والذي صُمم من الداخل إلى الخارج.

وتبلغ مساحة سفينة الاستكشاف 100 متر، حيث تتميز بوجود نوافذ كبيرة، وحوض مائي، إضافة إلى مهبط لطائرات المروحية مع حظيرة طائرات خاصة بها.

ويشمل سطح السفينة صالوناً كبيراً بأرضية زجاجية، وهي مدعومة بعارضات هيكلية، يمكن أن تصبح غير شفافة بكبسة زر واحد، إذا أراد الأشخاص بعض الخصوصية على متنها.

ولا تتوفر صور التصميم الخارجي لليخت حتى الآن، ولكن يشدد المصممون على شكل مساحته الداخلية.

ورغم أنه مجرد مفهوم في الوقت الحالي، ولم يتم تحديد تكلفة بنائه، إلا أنه لا يزال "Thor Explore" في المراحل المتقدمة من عملية التصميم وفقاً للفريق في استوديو "Gresham Yacht Design".

وإذا تم اختيار هذا اليخت لبنائه من الصفر، فقد يستغرق حوالي ثلاث أو أربع سنوات، بحسب الوقت المطلوب للانتهاء من عملية تصميمه.

ويعد "Thor Explore" واحداً من بين العديد من مفاهيم اليخوت الجديدة، التي تم الكشف عنها في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك مفهوم اليخت الفائق على شكل رصاصة، وهو للمصمم الإيطالي، بيرباولو لازاريني.

وصمم باران أكلين مع جي. جيل بيلكرت، يخت "إسكاليد"، وهو الأول من نوعه الذي يتميز بهيكل "تريمونوران".