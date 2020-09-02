الإمساك بتمساح ضخم طوله حوالي 4 أمتار في بقعة سياحية نائية بأستراليا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أُمسك تمساح مياه مالحة يبلغ طوله 14.4 قدماً (حوالي 4.4 متر) في بقعة سياحية نائية في الإقليم الشمالي في أستراليا.

وأمسك حراس الحياة البرية التمساح، الذي يقدر وزنه بـ350 كيلوغراماً، من خلال نصب فخ له في منتزه "فلورا ريفر" الطبيعي الجمعة الماضية، والمنتزه عبارة عن وجهة سياحية شهيرة جنوب غرب بلدة "كاثرين" النائية.

ويُعد هذا التمساح الأكبر الذي تم اصطياده في المنطقة منذ أعوام، وفقاً لمتحدث باسم وزارة السياحة والرياضة والثقافة في الإقليم الشمالي.

ونُقل التمساح إلى مزرعة تماسيح، ومن المحتمل أن يُستخدم للتكاثر، وفقاً لما قاله المتحدث.

وفي يوليو/تموز من عام 2018، أُمسك تمساح مياه مالحة أكبر وصل طوله إلى 4.7 متر من خلال نصب فخ في نهر "كاثرين" بالقرب من البحر.

وتُعتبر تماسيح المياه المالحة أكبر أنواع التماسيح، وأكبر الزواحف الحية في العالم.

ويمكن أن يصل طول الذكور البالغة إلى 7 أمتار، ويمكن أن يصل وزنها إلى 997.9 كيلوغرام.

وتعيش هذه الكائنات المفترسة الهائلة عادةً في المياه قليلة الملوحة بالقرب من الساحل، مثل مستنقعات المانغروف، ومصبات الأنهار، والبحيرات الشاطئية.

وتعيش ما يُقدر بـ100 ألف من تماسيح المياه المالحة في البرية في الإقليم الشمالي، وفقاً لحكومة الولاية، وهي محمية بموجب قوانين الولاية، والقوانين الوطنية.

ومع ذلك، إلا أنه يتم إزالة التماسيح التي تسبب المشاكل في الولاية بواسطة حراس الحياة البرية الذين يستخدمون الفخاخ.

ويصطاد الحراس أكثر من 250 تمساحاً سنوياً.