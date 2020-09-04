طفرة نادرة في أعداد مواليد غوريلات جبلية مهددة بالانقراض في أوغندا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تشهد حديقة "بويندي" الوطنية في أوغندا طفرة غير مسبوقة في أعداد الغوريلات الجبلية، بعد ولادة سبعة أطفال حتى الآن هذا العام، مقارنة بطفلين فقط خلال عام 2019، حسبما أكد مسؤولون.

وقال بشير هانجي، المتحدث باسم هيئة الحياة البرية الأوغندية لـCNN، الخميس، إن 5 من صغار الغوريلا، ولدت في غضون 6 أسابيع فقط من 22 يوليو/ تموز إلى 31 أغسطس/ آب.

ومن بين أحدث خمسة ولادات للغوريلا، ستجد اثنين من مجموعة الغوريلا ذاتها وثلاثة من مجموعات مختلفة.

وأوضح هانجي أن أوغندا تسجل ​​ولادة واحدة أو اثنتين في المتوسط خلال العام، مضيفاً أنه لا يوجد سبب واضح لحدوث موجة مفاجئة بالمواليد، لكنه استبعد أي تأثير لإجراءات إغلاق فيروس كورونا، لأن فترة حمل الغوريلا تبلغ حوالي تسعة أشهر.

وقال سام مواندا المدير التنفيذي لهيئة الحياة البرية الأوغندية، في بيان، إن "ولادة غوريلا جبلية جديدة هي شهادة على جهود أوغندا الناجحة في الحفاظ على البيئة".

وأدت الزيادات الأخيرة في أعداد الغوريلات الجبلية إلى إزالتها من القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض في الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة ومواردها في عام 2018، لكن لا تزال تصنفها المنظمة على أنها من الأنواع المهددة بالانقراض.

وفي يوليو/ تموز، سجن رجل لمدة 11 عاماً، بعد أن اعترف بقتل غوريلا نادرة ذات ظهر فضي، في حديقة "بويندي" الوطنية، التي لا يمكن اختراقها.

وكانت الغوريلا، المعروفة باسم "رفيقي"، والتي تعني "الصديق" باللغة السواحلية، جزءاً من مجموعة غوريلا "نكورنغو" الشهيرة.