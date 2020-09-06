كيف سيؤثر الحجر الصحي الذي تفرضة المملكة المتحدة لـ14 يوماً على قطاع السفر؟

كيف يمكنك ملء ساعات طويلة في الحجر الصحي.. هذا ما يقترحه الانترنت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في الوقت الذي بدأت فيه أجزاء من العالم بتخفيف إجراءات الحجر الشامل، يستدعي البعض ذكريات ما مضى خلال الستة أشهر الماضية.

قضت أنيتا درا فترة الحجر الصحي في شقة في أمستردام بعد إحضار ابنتها إلى برنامج دراسي. وتقول إن الشرفة كانت رائعة وأنها تستمتع بتغيير المشهد

ولكن بفضل جائحة كورونا، فإن الحجر الصحي ليس مجرد كلمة شائعة في المنزل، بل يجسد أيضاً واقعاً كئيباً لآلاف الأشخاص، سواء العائدين إلى بلدانهم الأصلية، أو الذين يخوضون تجربة السفر الدولي.

تقول جايد تشونغ ، التي دخلت الحجر الصحي في سيدني، إنها كانت محظوظة لأنها أقامت في شقة فاخرة، حيث كانت خدمة الطعام جيدة

وبينما تكافح دول بأكملها للحد من انتشار "كوفيد-19"، اتخذت العديد من الدول إجراءات صارمة للحفاظ على صحة مواطنيها وزوارها.

كان الحجر الصحي لسارة ماكينزي البالغة من العمر 20 عاماً في نيوزيلندا سهلاً، بسبب الجناح المكون من غرفتين أقامت فيهما .

وكان الحجر الصحي الإلزامي أحد الطرق لتحقيق ذلك.

تضمن الحجر الصحي في تورونتو ممارسة التمارين الرياضية في الشرفة ووقت ممتع مع ناديا أشان وابنتها. وقام الثنائي بالطهي، والتنظيف، ومشاهدة الكثير من الأفلام سوياً

ولكن حتى مع تحول مصطلح الحجر الصحي إلى كلمة طنانة، فهناك التباس حول ما ينطوي عليه الحجر الصحي، وكيف يتم تطبيقه، إذا تم فرضه على الإطلاق، وكيف يختلف من أستراليا إلى كندا، ومن ولاية أمريكية إلى أخرى.

قضى جيثو جوي فترة الحجر الصحي في كيرلا في الهند، حيث يأخد جوي وعائلته التباعد الجسدي على محمل الجد، مستخدمين سلة لنقل الأغراض من الطابق العلوي إلى الطابق السفلي

وتكثر القصص والحكايات عن الإقامات في الفنادق الفخمة والمخاوف من لم الشمل مع العائلة.

عند وصولها إلى إلى أستراليا من الولايات المتحدة ، تقول باهار بي إنها لجأت إلى التصوير الفوتوغرافي بعد أن شعرت بالملل.

ومع ذلك، لا شيء يحكي قصة أفضل من الصورة.