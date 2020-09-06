عمرها أكثر من 400 عام.. اكتشف سحر قرية ذي العين الأثرية في السعودية

بإطلالة خلابة على جبال فيفاء.. تعرّف إلى "أجمل حجر منزلي في السعودية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وسط الطبيعة الخلابة وعلى قمة جبل أبيض، تبرز أهم المناطق الأثرية على مستوى المملكة العربية السعودية، أي قرية ذي العين الأثرية.

وتقع قرية ذي العين بمحافظة المخواة في منطقة الباحة، وتتميز بأهميتها الطبيعية، والتاريخية، والتراثية، والزراعية، بحسب موقع وكالة انباء السعودية "واس".

قرية ذي العين الأثرية في السعودية

ويعود تاريخ قرية ذي العين إلى نهاية القرن العاشر الهجري أي الثامن الميلادي، مما يجعل عمرها أكثر من 400 عام، بحسب موقع منظمة اليونسكو.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قالت المصورة السعودية، نجلاء الخليفة، التي وثقت أنحاء قرية ذي العين الأثرية، إنها مهتمة بتوثيق التراث العمراني في وطنها.

مسجد قرية ذي العين وسط البيوت والمزارع

ولاحظت الخليفة، من خلال جولاتها حول السعودية، أن التراث العمراني يختلف مع إختلاف طبيعة المنطقة المحيطة، سواء كانت جبلية، أو ساحلية، أو صحراوية، مشيرةً إلى أن قدرة الإنسان على الاستفادة من الظروف المناخية والمكانية من حوله يعد أمراً مثيراً للدهشة.

بيوت قرية ذي العين التي تتخذ شكل هرمي على قمة الجبل

وبالنسبة إلى المصورة السعودية، فإن أهم ما يميز قرية ذي عين هو "طرازها المعماري الفريد وجمالها العمراني المدهش"، على حد تعبيرها.

نافذة أحد بيوت قرية ذي العين الأثرية في السعودية

وأوضحت الخليفة أن قرية ذي العين مبنية على هضبة جبل أبيض بشكل هرمي، وتحيط بها الجبال من كل جانب، وهو ما أدى للحفاظ عليها عبر العصور.

تشتهر قرية ذي العين الأثرية في السعودية بزراعة الموز البلدي، والكادي، والنخل الباسق، بالإضافة إلى بعض الموارد الطليعية

وتتكون قرية ذي العين، وهي إحدى قرى تهامة زهران، من 85 منزلاً تتراوح أحجامها ما بين الدور إلى خمسة أدوار، وفقاً لموقع وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما تحيط بقرية ذي عين العديد من مزارع الموز البلدي، والنخل الباسق، والكادي، وبعض الأعشاب العطرية الأخرى التي تغذيها العين المائية التي تنحدر من الجبال المحيطة بها، بحسب ما ذكرته المصورة.

تطل قرية ذي العين على مزارع شاسعة ومتنوعة

ومن وجهة نظر الخليفة، فإن التمازج اللوني بين الجبال، والمباني الحجرية المتناسقة، والمزارع الخضراء يشكل لوحة جمالية تعلق بالذاكرة، "وكأنها تأخذك إلى نزهة عبر أروقة التاريخ"، على حد تعبيرها.

قرية ذي العين الأثرية في السعودية

وأشارت الخليفة إلى أن القرية تأخذ اسمها نسبةً لوجود عين مائية تنساب من الجبال المجاورة، وتصب في عدة أماكن، مضيفةً أن تتبع المجرى المائي حتى القمة للوصول إلى العين الرئيسية يعد من الأنشطة المفضلة لدى زوار قرية ذي عين.