بعد ترميم استمر 14 عامًا.. مصر تعيد فتح هرم زوسر الأقدم في العالم أمام الزوار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، الأحد، اكتشاف بئر دفن يحتوي على 13 تابوتاً آدميا مغلقاً منذ 2500 عام، بمنطقة سقارة في محافظة الجيزة.

كشف أثري جديد بمنطقة آثار سقارة بمصر

وفي بيان لها نشر عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، قالت الوزارة إن بئر الدفن المكتشفة يبلغ عمقها حوالي 11 متراً، وعُثر بداخلها على التوابيت الخشبية الملونة المغلقة مرصوصة فوق بعضها البعض.

وتفقد كل من وزير السياحة والآثار، خالد العناني، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفي وزيري، أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة، والتي أسفرت عن الكشف الأثري الجديد.

وبحسب البيان، فقد نزل خالد العناني ومصطفى وزيري إلى قاع البئر لتفقد الكشف الأثري الجديد، وذلك تمهيداً للإعلان عنه قريباً في مؤتمر صحفي بمنطقة آثار سقارة.

وتشير الدراسات المبدئية إلى أن هذه التوابيت مغلقة تماماً ولم تفتح منذ دفنها داخل البئر، وفقاً للبيان.

اكتشاف بئر دفن يحتوي على 13 تابوتا آدمياً مغلقاً منذ 2500 عام بمنطقة سقارة

كما رجحت الدراسات، بحسب البيان، أن يتم العثور على المزيد من هذه التوابيت داخل النيشات الموجودة بجوانب البئر، والتي تم فتح إحداها وعثر بداخلها على عدد من اللقى الأثرية والتوابيت الخشبية.

وأشار البيان إلى أنه حتى الآن، لم يتم تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت أو عددها الإجمالي، لافتاً إلى أنه سيتم الإجابة على هذه الأسئلة خلال الأيام القليلة القادمة من خلال استمرار أعمال الحفائر.

أسفرت أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة عن الكشف الأثري الجديد، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

ويذكر أن وزارة السياحة والآثار المصرية قد أعلنت عن أكثر من اكتشاف أثري خلال السنوات الماضية في منطقة آثار سقارة، ويضم هذا الكشف الجديد أكبر عدد من التوابيت بدفنة واحدة منذ اكتشاف خبيئة العساسيف بالأقصر.