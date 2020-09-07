دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، الأحد، اكتشاف بئر دفن يحتوي على 13 تابوتاً آدميا مغلقاً منذ 2500 عام، بمنطقة سقارة في محافظة الجيزة.
وفي بيان لها نشر عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، قالت الوزارة إن بئر الدفن المكتشفة يبلغ عمقها حوالي 11 متراً، وعُثر بداخلها على التوابيت الخشبية الملونة المغلقة مرصوصة فوق بعضها البعض.
وتفقد كل من وزير السياحة والآثار، خالد العناني، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفي وزيري، أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة، والتي أسفرت عن الكشف الأثري الجديد.
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وبحسب البيان، فقد نزل خالد العناني ومصطفى وزيري إلى قاع البئر لتفقد الكشف الأثري الجديد، وذلك تمهيداً للإعلان عنه قريباً في مؤتمر صحفي بمنطقة آثار سقارة.
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#Repost @khaled.elenany ・・・ شعور لا يقارن كلما تشهد كشف اثري جديد، خاصة عند نزولك بئر عمقه ١١ متر به مجموعة من التوابيت الأثرية المغلقة، لتكتشف سر جديد من أسرار الحضارة المصرية القديمة... انتظرونا للاعلان عن كشف اثري جديد بجبانة سقارة الغنية شكرا لزملائي بالوزارة على اخلاصكم ومجهودكم المتميز ... An indescribable feeling every time you witness a new archeological discovery, especially when it’s an 11 meters deep shaft encompassing a number of sealed pharaonic human coffins. A wonderful feeling that you are revealing a new secret of our great civilization... Stay tuned for the announcement of a new discovery in Saqqara! A big thank you to all my colleagues in the ministry for their efforts and dedication...
وتشير الدراسات المبدئية إلى أن هذه التوابيت مغلقة تماماً ولم تفتح منذ دفنها داخل البئر، وفقاً للبيان.
كما رجحت الدراسات، بحسب البيان، أن يتم العثور على المزيد من هذه التوابيت داخل النيشات الموجودة بجوانب البئر، والتي تم فتح إحداها وعثر بداخلها على عدد من اللقى الأثرية والتوابيت الخشبية.
وأشار البيان إلى أنه حتى الآن، لم يتم تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت أو عددها الإجمالي، لافتاً إلى أنه سيتم الإجابة على هذه الأسئلة خلال الأيام القليلة القادمة من خلال استمرار أعمال الحفائر.
ويذكر أن وزارة السياحة والآثار المصرية قد أعلنت عن أكثر من اكتشاف أثري خلال السنوات الماضية في منطقة آثار سقارة، ويضم هذا الكشف الجديد أكبر عدد من التوابيت بدفنة واحدة منذ اكتشاف خبيئة العساسيف بالأقصر.