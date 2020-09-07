وسط كورونا.. كيف تبدو تجربة التعلم عن بعد للعائلات فاحشة الثراء؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نظراً لأن المزيد من المعاهد التعليمية تختار الانتقال بعيدا تماماً عن الصفوف الدراسية هذا الخريف وسط كورونا، يواجه الآباء والأمهات في جميع أنحاء الولايات المتحدة عاماً دراسياً غير مسبوق.

وبينما تكافح الأسر العادية من أجل التوفيق بين وقت العمل ووقت المدرسة وما بينهما، فإن فاحشي الثراء يختارون التعلم عن بعد بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

في أوروجواي، تهدف أحدث حزمة مقدمة من فندق Estancia Vik إلى جذب العائلات الأمريكية التي تبحث عن مكان جيد لتعليم أطفالها عن بعد.

وبالنسبة لأولئك الآباء الذين يمكنهم العمل عن بُعد من أي مكان، ويمكنهم تحمل تكلفة المعيشة المرتفعة في فندق فخم لأسابيع أو حتى أشهر في كل مرة، تقدم بعض المنتجعات حزماً تتضمن تجارب تعليمية للطلاب من أصحاب الامتيازات.

وإذا كنت تقضي التعلم عن بعد من المنزل، فلم لا تفعل ذلك في مكان ما حيث يمكنك تعلم مادة الجبر بجانب المسبح أو ممارسة اللغة الفرنسية مع دروس التجديف؟

يقدم منتجع "Marriott Cancun" مبادرة تهدف إلى التركيز على الطبيعة والتعليم والاكتشاف

ونظراً لأن العديد من المنشأت تتناسب مع بيئات التعلم عن بُعد حيث توفر أماكن إقامة على الطراز السكني، فيمكن أن يجعل ذلك الانتقال إلى العيش في الفنادق أسهل.

ويقول مستشار السفر الفاخر، جوش ألكسندر، من شركة بروترافيل إنترناشونال فيما يتعلق بالعائلات الثرية التي تتطلع إلى قضاء الفصل الدراسي بعيداً عن المنزل: "كحد أدنى، يحتاجون إلى أجنحة أكبر، ولكن من الناحية المثالية، كوخاً أو سكناً أو شقة فندقية".

وبطبيعة الحال، فإن الابتعاد عن المنزل لفترة طويلة له عيوبه أيضاً، ومن أهمها الحنين إلى الوطن.

يستفيد فندق ريتز كارلتون في جزيرة أميليا ، فلوريدا ، من بيئته الطبيعية الخصبة ويقدم رحلة ميدانية إيكولوجيا.

ولكن بالنسبة للعائلات التي تفكر في فصل دراسي بعيداً بالكامل، يمكن بالتأكيد أن تفوق الفوائد السلبيات.

وتقول جيني جيرمان مولز، أستاذة علم الاجتماع في كلية الصليب المقدس إن تغيير المشهد يمكن أن يعزز من تجربة التعليم.

وتوضح مولز أن "التعرض للغات المختلفة، والمأكولات المختلفة، والثقافات المختلفة، والتحديات المختلفة توسع مناطق الراحة عند الأطفال وتجعلهم يشعرون بمزيد من الكفاءة في العالم".

مأوى في أمريكا الجنوبية

وإذا لم يكن بإمكان طفلك الالتحاق بمدرسة فعلية ولديك ما يكفي لإيوائه في أي مكان، فما الذي يمنعك من قضاء الخريف في أوروغواي؟

وتهدف حزمة "Estancia Vik" الأخيرة إلى جذب العائلات الأمريكية التي تبحث عن منتجع بعيد ولكنه راقٍ للتخلص من التعليم المنزلي.

وأصبح هذا الفندق المصمم على الطراز الإسباني، في مدينة ركوب الأمواج الراقية، "Jose Ignacio"، متاحاً للشراء الشهري. ويمكن أن يستوعب مكان الإقامة ما يصل إلى 24 شخصاً، ويتميز بوسائل الراحة الملائمة للأطفال مثل ملعبي تنس عشبيين، ومسبح، وغرفة ألعاب وحتى ملعب بولو خاص، وجميعها محجوزة حصرياً للضيوف.

وبالطبع، كل هذا يأتي بسعر 6 آلاف دولار في الليلة الواحدة، والذي يصل إلى 180 ألف دولار للإقامة لمدة 30 ليلة.

ولكن هذه ليست فقط وسائل الراحة في الفندق المعروضة للطلاب.

ويعمل فندق "Estancia Vik" أيضاً جنباً إلى جنب مع المدارس الدولية المحلية لتزويد المعلمين، بما في ذلك مدربي اللغة الذين يمكنهم تعليم الطلاب اللغة الإسبانية.

يقدم فندق "Conrad Punta de Mita" إقامات طويلة الأمد بالإضافة إلى العروض التعليمية للعائلات التي ترغب في اصطحاب المدرسة إلى مكان آخر.

وبدلاً من دروس الفن، يمكن للضيوف القيام برحلات بصحبة مرشدين إلى متحف "Pablo Atchugarry" القريب أو "Galeria Sur"، فضلاً عن زيارات إلى استوديوهات الفنانين مثل "Eduardo Cardozo".

وبالنسبة لدروس اللياقة البدنية، يشتمل السعر اليومي على أنشطة ضخ الأدرينالين، مثل التجديف بقوارب الكاياك، وركوب الخيل، ولعب الجولف.

ويأمل الفندق أن يكون موقعه نقطة جذب للعائلات الأمريكية. مع وجود منطقة زمنية تسبق المنطقة الزمنية الشرقية في الولايات المتحدة بساعة واحدة فقط، ولن تحتاج جداول المدرسة اليومية للأطفال الأمريكيين الافتراضية إلى تغيير جذري.

وبالإضافة إلى ذلك، ونظراً لوجود الفندق في نصف الكرة الجنوبي، سيتم التعامل مع هؤلاء الطلاب المحظوظين بقليل من الصيف اللامتناهي حيث ستتحول البلاد إلى مواسمها الأكثر دفئاً بينما تنتقل الولايات المتحدة إلى فصلي الخريف والشتاء.

الشمس والرمل والمدرسة

وقد تثبت كل من المكسيك، ومنطقة البحر الكاريبي، وهاواي أنها جذابة للعائلات التي تتطلع إلى إقامة فندقية على المدى الطويل حيث يمكنها تعليم أطفالها.

وفي بونتا ميتا على الساحل الغربي للمكسيك، سيفتتح كونراد بونتا دي ميتا الجديد في الأول من سبتمبر/ أيلول، في الوقت المناسب مع بدء العام الدراسي.

وعندما تبدأ في الترحيب بالضيوف، سيكون هناك أيضاً برنامج تعليمي لأصغر الزوار، يعرف باسم "Learn from Paradise"، وسيتم تقديم دروس في كل شيء بدءاً من تعلم كيفية طهي الأطباق المكسيكية الكلاسيكية إلى تقاليد شعب "ويتشول" الأصلي.

وعلى الساحل الشرقي، يطلق منتجع ماريوت كانكون مبادرة تهدف إلى التركيز على الطبيعة والتعليم والاكتشاف.

ويتعرف الطلاب على برنامج إطلاق السلاحف في المنطقة من خلال محادثة مع أحد الخبراء، ويتعلمون قياسات الرياضيات من خلال درس صنع مشروبات موكتيل مناسبة للأطفال، ويمكنهم أخذ الدروس التمهيدية في اللغة الإسبانية لمدة ساعة.

لا يتطلب الفصل الدراسي الافتراضي المخصص في منتجع فور سيزونز ماوي حجوزات للعائلات المقيمة في الفندق

ويقدم فندق "tony Eden Roc Cap Cana" في جمهورية الدومينيكان، دروساً أيضاً على جدول أعمال باقة "Family Staycation" الخاصة بالفندق.

والبرنامج موجه للضيوف الذين يخططون للإقامة لمدة 20 إلى 30 يوماً، ويتضمن دروساً غير محدودة في اللغة الإسبانية والبيانو، بدءاً من مبلغ 35 ألف دولار أمريكي لمدة 20 ليلة إلى 52 ألف دولار أمريكي لمدة 30 ليلة.

ويمكن للعائلات التي تبحث عن تجربة حقيقية في المنزل بعيدًا عن المنزل حجز فيلا من ثلاث أو أربع غرف نوم هنا، والتي تشمل خدمة الخادم الشخصي، وطاهياً خاصاً، والكثير من المساحات الخارجية للأطفال للتجول

ويستفيد فندق "ريتز كارلتون" في جزيرة أميليا بولاية فلوريدا، من بيئته الطبيعية الخصبة ويقدم رحلة ميدانية إيكولوجية.

ويركز البرنامج الذي يستغرق أربع ليالٍ على دراسات علوم الأرض.

ويمكن للطلاب المشاركة في دروس تفاعلية مثل استكشاف الكثبان الرملية، ورحلات القوارب لأخذ عينات ودراسة أنظمة المياه، والتحليل المجهري للمحيط الحيوي الساحلي.