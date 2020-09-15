رحلة غير مخطط لها.. مصور يرصد قلعة بدبي عمرها حوالي 200 عام وهذه قصتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في رحلة غير مخطط لها، لفت حصن الفهيدي، في مدينة دبي، انتباه المصور الفوتوغرافي، فينيش فيسوامباران، بطريقة بنائه الفريدة والسماء "المذهلة" التي لم تسمح له المغادرة دون رصدها بعدسة كاميرته.

نبذة عن تاريخ حصن الفهيدي

وبحسب هيئة دبي للثقافة والفنون، يقع حصن الفهيدي في الجهة الجنوبية من خور دبي، ويعود تاريخ تشييده إلى العام 1787، أي منذ حوالي 200 عام، ليكون مقراً لحاكم الإمارة، ومركزاً دفاعياً، إذ كان يقع على حدود منطقة دبي الحضرية حينها.

وفيما بعد، تحول الحصن إلى مخزن للذخائر والسلاح، كما استخدم كسجن للخارجين عن القانون.

وأوضحت هيئة دبي للثقافة والفنون أن هذا الحصن قد تم ترميمه في عهد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وافتتح في عام 1971، ليكون متحفاً رسمياً يعرض تاريخ دبي وتراثها.

وكانت القطع الأثرية النادرة، والعينات الأصلية، واللوحات والنماذج التوضيحية قد جذبت فينيش، إضافة إلى المواد الصوتية والضوئية في مختلف أجنحة المتحف، والتي جعلته فريداً من نوعه وواقعياً.

ويقول فينيش، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "يمكنك رؤية وتجربة دبي القديمة في كل ركن من أركان المتحف.. كانت المدينة القديمة جميلة جداً في رأيي، ويمكنك أن تشعر بها في حصن الفهيدي".

ويقدم حصن الفهيدي نبذة غنية ومتكاملة عن تاريخ دبي، حيث يطلع الزائر على مختلف بيئات الحياة الحضرية والريفية في المدينة، سواء البحرية، أو الساحلية، أو الصحراوية، أو الجبلية، أو الزراعية.

ما هي الأجنحة التي يتألف منها حصن الفهيدي؟

جناح البيت التقليدي والمسجد

جناح الواحة

جناح الفنون الشعبية

جناح الأسلحة وتحصينات دبي القديمة

جناح الفلك والظواهر الطبيعية

ويحتضن المتحف أيضاً جناح الآثار، وهو يعرض المكتشفات الأثرية القديمة، مثل أواني فخارية، وأسلحة، ومدافن، ومبانٍ ومجتمعات عمرانية.

ويعرض جناح السوق نماذج تفصيلية عن جو السوق في خمسينيات القرن العشرين، والباعة، والدكاكين، والبضائع المتداولة في تلك الحقبة. كما يتوسط حصن الفهيدي فناء فسيح لعرض نماذج من القوارب المحلية، وبيت العريش بأثاثه التقليدي.

وبعد نشر صور حصن الفهيدي، يتحدث فينيش عن ردود فعل الناس التي كان يراودها الفضول حول موقعه وتاريخه وأبرز ما يقدمه من تجربة معرفية للزوار.

وقال: "أود أن أقترح على الجميع زيارة واحدة على الأقل لتجربة العلاج البصري لدبي القديمة وثقافتها العظيمة". واليوم، يخطط فينيش السفر مجدداً والتقاط بعض الصور لأماكن جديدة.