دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا شك بأن عام 2020 شهد العديد من الأحداث الاستثنائية. ومع بداية العام، تمتع المسافرون بحرية التنقل أكثر من أي وقت مضى على مر التاريخ.
ولكن مع حلول شهر مارس/ آذار، غيّرت جائحة فيروس كورونا مجرى الحياة كما نعرفها.
وبينما أن الوجهات السياحية تفتح ببطء خلال الفترة الحالية، تمكن مصورو رحلات السفر من التقاط أغرب المشاهد من حول العالم خلال هذا العام، ومشاركة صورهم مع الأشخاص الذين لم يتمكنوا من مغادرة منازلهم بسبب قيود فيروس كورونا.
وفي أفضل حالاته، يعد التصوير الفوتوغرافي مصدراً للإلهام.
ويمكن للصور أن تنقلنا في مغامرات حول العالم من راحة المنزل، ويمكنها أن تصبح حافزاً للتخطيط الفعلي لخوض رحلة الأحلام التي طالما سعينا للقيام بها، أو يمكن للصور أن تكشف عن رحلة جديدة محتملة تأسر خيالنا.
ولا تُظهر هذه الصور الجمال الطبيعي لعالمنا فحسب، بل يمكنها أيضاً أن تعطينا لمحة عن الأشخاص والثقافات الأخرى.
وتمر آلاف الصور المذهلة عبر الإنترنت في كل عام، ونستعرض أعلاه أبرز صور رحلات السفر من عام 2020.