دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا شك بأن عام 2020 شهد العديد من الأحداث الاستثنائية. ومع بداية العام، تمتع المسافرون بحرية التنقل أكثر من أي وقت مضى على مر التاريخ.

ولكن مع حلول شهر مارس/ آذار، غيّرت جائحة فيروس كورونا مجرى الحياة كما نعرفها.

في منطقة رماح بالسعودية، يحيط بحر من السيارات والأشخاص مجموعةً من الإبل خلال فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في يناير/ كانون الثاني

وبينما أن الوجهات السياحية تفتح ببطء خلال الفترة الحالية، تمكن مصورو رحلات السفر من التقاط أغرب المشاهد من حول العالم خلال هذا العام، ومشاركة صورهم مع الأشخاص الذين لم يتمكنوا من مغادرة منازلهم بسبب قيود فيروس كورونا.

لقطة لجمل ينتظر وحيداً أمام منطقة أهرامات الجيزة الشهيرة في مصر

وفي أفضل حالاته، يعد التصوير الفوتوغرافي مصدراً للإلهام.

أعيد افتتاح أكروبوليس أثينا الشهير في اليونان، بتاريخ 18 مايو/ أيار، مع وضع إشارات للالتزام بمسافة التباعد الجسدي

ويمكن للصور أن تنقلنا في مغامرات حول العالم من راحة المنزل، ويمكنها أن تصبح حافزاً للتخطيط الفعلي لخوض رحلة الأحلام التي طالما سعينا للقيام بها، أو يمكن للصور أن تكشف عن رحلة جديدة محتملة تأسر خيالنا.

في البرازيل، يقوم عامل بتعقيم النفق الخاص بحوض الأحياء المائية في ريو دي جانيرو "AquaRio" قبل موعد إعادة افتتاحه في 15 أغسطس/ آب

ولا تُظهر هذه الصور الجمال الطبيعي لعالمنا فحسب، بل يمكنها أيضاً أن تعطينا لمحة عن الأشخاص والثقافات الأخرى.

يشق الزوار، الذين يرتدون أقنعة الوجه، طريقهم حول متحف اللوفر في باريس، بتاريخ 6 أغسطس/آب

وتمر آلاف الصور المذهلة عبر الإنترنت في كل عام، ونستعرض أعلاه أبرز صور رحلات السفر من عام 2020.