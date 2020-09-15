شاهد ما حدث لحوت ضخم علق في نهر مليء بالتماسيح في أستراليا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق حوت أحدب في نهر مليء بالتماسيح في أستراليا بعد أن أصبح مرتبكاً على ما يبدو خلال الهجرة.

وفي حدث "غير اعتيادي للغاية"، دخلت 3 حيتان نهر التماسيح الشرقي في منتزه "كاكادو" الوطني الأسبوع الماضي.

ورُصدت الحيتان لأول مرة الثلاثاء الماضي، وفقاً لما قالته متحدثة باسم المنتزه، الذي يقع في الإقليم الشمالي بأستراليا، في بيان لـCNN.

ومنذ ذلك الحين، كان طاقم المنتزه يراقب حوتاً عن كثب، إذ أنه بدا وكأنه عالق.

وقالت المتحدثة إن اثنين من الحيتان غادرا المنطقة، ولكن الحراس لا يمكنهم التأكد من ذلك تماماً.

وبينما لا يستطيع العلماء جزم ما حدث، إلا أنهم يعتقدون أن التفسير المرجح هو أخذ الحوت لـ"منعطف خاطئ"، وفقاً لما ذكرته المتحدثة.

وتم تحديد منطقة حظر على الفور عند مصب النهر إلى نقطة لا تبعد أكثر من 20 ميلاً (32 كيلومتر تقريباً) أعلى المجرى "من أجل سلامة الحوت، وسلامة الأشخاص الذين ربما يفكرون في الذهاب إلى المنطقة عبر القوارب"، وفقاً لما كتبه المنتزه في منشور عبر "فيسبوك" الجمعة.

وذكر المنشور: "على حد علمنا، هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر".

علق حوت أحدب في نهر مليء بالتماسيح في منتزه "كاكادو" الوطني بأستراليا.

وأضاف المنشور: "نحن نراقب الوضع ونعمل مع حكومة الإقليم الشمالي لجمع البيانات حول هذا الحدث غير الاعتيادي.. آخر ما نرغب به هو حدوث تصادم بين قارب وحوت في المياه التي تنتشر فيها التماسيح، وتُعد فيها الرؤية تحت الماء معدومة".

وتحتضن معظم المسطحات المائية داخل المنتزه تماسيح مياه مالحة، تُعرف بمهاجمتها وقتلها للبشر.

ورغم اسمها، إلا أنه يمكن العثور عليها أيضاً في بيئات المياه العذبة.

ووفقاً لإرشادات المنتزه للزوار، يمكن للتماسيح أن تبقى مختبئة تحت الماء لفترات طويلة، وتتمتع حركتها بالتمويه بدرجة كبيرة.

وتتمتع بسرعة كبيرة تصل إلى 40 قدماً (12 متراً تقريباً) في الثانية.

وقال أحد المسؤولين في منتزه "كاكادو"، فيتش مويل، في تصريح لـCNN إن كون الحوت آمناً يعطيهم الوقت لضمان تقييم جميع الخيارات المتاحة والمخاطر التي ترتبط بها.

وتتراوح تلك الخيارات من توفير الحد الأدنى من التدخل، إلى التدخل الفعال لمحاولة دعم الحوت للخروج من النهر.

وقال مويل: "ستحدث أعلى موجة مد للعام في غضون أسابيع قليلة. ولذلك، هناك نافذة أمل له ليتمكن من التوجه إلى البحر".

وتعيش الحيتان الحدباء في جميع محيطات العالم الرئيسية، وفقاً للجنة الدولية لصيد الحيتان.

ويُعد منتزه "كاكادو" أكبر منتزه وطني في أستراليا، وهو مدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو بسبب قيمته الطبيعية والثقافية، وفقاً لموقع الحديقة على الإنترنت.