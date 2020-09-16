تمثالا غوريلا ونمر "يتأرجحان" من طائرة هليكوبتر فوق ناطحات سحاب دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت تعيش في دبي، وبالقرب من مرسى المدينة، فربما تكون قد شاهدت تمثالي الغوريلا والنمر وهما يحلقان فوق ناطحات سحاب المدينة.. ولكن، يبقى السؤال، أين يتجهان؟

ورصد العديد من الأشخاص مقاطع فيديو (شاهد الفيديو أعلاه) تعكس لحظات نقل التمثالين، وهما يتأرجحان من الطائرة المروحية إلى فندق "العنوان"، بمرسى دبي. وتفاجأ الفنان، إدريس بي، بردود فعل الناس، إذ قال البعض: "التوصيل الاعتيادي بدبي".

والتمثالان هما جزء من المعرض الجديد للفنان، الذي يقيمه ببركة سباحة "Wane By Somiya" في الفندق.

ولم يخل عمل إدريس من التحديات، أبرزها تصميم هيكل معدني داخل المجسم، بحيث يتناسب مع الهيكل الخارجي الذي يتألف من الألياف الزجاجية ومواد الصمغ. وتبقى الغاية هي دعم وزيادة مقاومة الهيكل.

من أين جاءت الفكرة؟

وبعد دراسة عدد من الحلول المختلفة، بما في ذلك استخدام الرافعات العملاقة، اقترحت شركة "We Shape Spaces" استخدام الطائرة المروحية لنقل تمثال النمر الذي يزن ألف كيلوغرام وتمثال الغوريلا الذي يزن 600 كيلوغرام.

وأوضح المهندس المعماري، جو خوري، وهو شريك مؤسس "We Shape Spaces"، لموقع CNN بالعربية أن الفكرة مستوحاة من نقل سيارة "الفورمولا ون" إلى قمة فندق برج العرب، في عام 2013.

وحرص الفريق على أخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة خلال هذه العملية، وتم نقل التمثالين في الصباح الباكر، بمساعدة شرطة دبي، كونه الوقت الأكثر هدوءاً وأماناً للقيام بهذا النوع من النشاطات.

وكان الهدف من وراء هذا المشهد هو رفع معنويات الناس، وفي بداية أسبوعهم، خصوصاً وسط ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي اجتاح العالم.