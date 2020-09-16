هل تود النوم في قصر هذا المسلسل الشهير؟ ويل سميث سيقدم لك مفاتيحه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تبحث عن مكان للاسترخاء؟ يقدم الممثل الشهير، ويل سميث، لمعجبيه فرصة للاستجمام في قصر "Fresh Prince of Bel-Air"، للاحتفال بالذكرى الثلاثين للمسلسل الشهير.

وبذلك، تعاون النجم الهوليوودي مع مالكي المنزل في حي "برينتوود" بكاليفورنيا لإتاحة جناحاً واحداً للإيجار.

وشارك سميث، يوم الأحد، صورة لنفسه خارج القلعة، إلى جانب منتج الموسيقى جازي جيف، حيث كتب: "هل تعتقد أننا يجب أن نؤجر منزل Fresh Prince؟ نحن نحقق ذلك مع فريق Airbnb".

وكتب سميث في خانة الوصف لـ"Airbnb": "أنا عدت، وهذه المرة، سأسلمك المفاتيح حتى تحصل على جناحي في القصر كله لنفسك، لكن مجموعتي من الأحذية الرياضية خارج الحدود، حسناً؟".

ولكن، ما هو ثمن كل هذه الرفاهية؟ ليلة واحدة في غرفة نوم الشخصية التي يؤديها سميث ستكلفك 30 دولاراً، وسيتم تقديمها لمدة خمس ليالٍ في المجموع، أي في 2 و5 و8 و11 و14 أكتوبر/ تشرين الأول.

وبحسب "Airbnb" ، سيتم "توفير جميع الوجبات وتقديمها على أطباق فضية بالطبع.. وهناك حوض سباحة رائع للغطس".