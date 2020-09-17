في اليابان.. إجبار راكبين على النزول من طائرتيهما لعدم ارتداء الكمامة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في رحلتين منفصلتين، أجبر راكبين على النزول من طائرتيهما باليابان، هذا الشهر، بعد رفضهما ارتداء قناع الوجه، خلال تواجدهما على متن إحدى الرحلات.

وحصلت هذه الحادثة، يوم السبت، على متن رحلة تابعة لشركة "Hokkaido Air System"، وهي متجهة من مدينة هوكايدو اليابانية إلى جزيرة أوكوشيري.

وبحسب مسؤول العلاقات العامة في شركة "Hokkaido Air System"، ماتسوهيرو أوتا، أمر القبطان رجلاً بالنزول من الطائرة لأنه لم يكن يرتدي قناعاً، ما أدى إلى تأخير الرحلة لمدة نصف ساعة.

وأوضح أوتا أن سبب المشكلة نابع من سوء فهم بين الطرفين، حيث ادعى الراكب بعد إجباره على مغادرة الرحلة أنه أصيب بطفح جلدي أثناء ارتداء الكمامة.

ولكن، رغم ذلك، قال أوتا إن المسافر لم يكن متعاوناً، ورفضه لارتداء قناع الوجه كان أحد أسباب عدم السماح له بالطيران.

ووقعت حادثة أخرى في 7 سبتمبر/ أيلول، حين اضطرت طائرة، وهي تابعة لشركة "Peach Aviation"، أن توقف رحلتها، بعد رفض أحد الركاب ارتداء كمامته، رغم طلب مضيفات الطيران المتكرر.

وقالت شركة "Peach Aviation" لـCNN إن الرحلة اضطرت الهبوط بسبب سلوك الراكب الجامح وأن الشركة لا تستبعد اتخاذ إجراءات قانونية ضده.

وفي النهاية، أكملت الرحلة طريقها إلى مدينة أوساكا بعد ساعتين و 15 دقيقة من التأخير.

ويقول خبراء الصحة العامة إن أقنعة الوجه تعد من أهم الأدوات خلال هذه المعركة العالمية ضد جائحة "كوفيد-19"، التي أصابت حتى الآن حوالي 30 مليون شخص وقتلت أكثر من 928 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، بحسب بيانات من جامعة "جونز هوبكنز".

وتحتوي العديد من الطائرات على أنظمة تنقية الهواء التي يمكن أن تقتل الفيروسات، ولكن من المحتمل أن لا يكون ذلك بديلاً لارتداء الأقنعة، لذلك تطلب شركات الطيران في جميع أنحاء العالم من الركاب ارتداء أقنعة الوجه على متن الرحلة.

ويذكر أن حوادث مماثلة قد وقعت أيضاً في الولايات المتحدة الأمريكية، ما ترتب عليها إجبار الركاب، غير الملتزمين بارتداء القناع، على النزول من الطائرة.

وتسمح العديد من شركات الطيران للركاب بإزالة كماماتهم عند تناول الطعام أو الشراب، لكن تطلب منهم فعل ذلك لفترة وجيزة فقط.

وقال ممثل في اتحاد مضيفات الطيران المحترفين، وهي تمثل طاقم طيران الخطوط الجوية الأمريكية، لـ CNN الشهر الماضي: "التقارير في نقابتنا عن سوء سلوك الركاب قد ارتفعت بشكل كبير، والكثير منها نتيجة عدم الامتثال بارتداء القناع على متن الطائرة".