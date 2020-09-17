شاهد.. طيران الإمارات تستعد لأطول رحلة في العالم دون توقف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت "الإمارات لتموين الطائرات" التابعة لمجموعة طيران الإمارات اليوم، في بيان عن توقيعها في المقر الرئيس للشركة بدولة الإمارات، مذكرة تفاهم لمشروع مشترك مع "سي سي إل القابضة"، التي يمتلكها روس كريل، لإنشاء مطبخ متخصص في إنتاج أطعمة الكوشر.

وسيحمل المشروع المشترك اسم "كوشر أرابيا"، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في يناير/ كانون الثاني 2021.

وأوضح البيان أن شركة "كوشر أرابيا" قد حصلت على اعتماد "قسم كاشروت"، وهو تابع لـ"الاتحاد الأرثوذكسي". كما ستعمل بالشراكة مع "اتحاد جنوب أفريقيا للمعابد الأرثوذكسية" لتوفير أعلى مستويات التميز في اعتماد منتجات "كوشر أرابيا".

وسيتولى فريق الطهي في "الإمارات لتموين الطائرات" عمليات إنتاج الأطعمة، في حين ستوفر "سي سي إل القابضة" المصادقة والإشراف على الإنتاج، بما في ذلك تقديم الدعم لتطوير قوائم الأطعمة وشراء المواد الغذائية.

وقال سعيد محمد، الرئيس التنفيذي لشركة "الإمارات لتموين الطائرات": "دأبنا لسنوات عديدة على تقديم وجبات الكوشر لعملائنا من شركات الطيران عبر مورّد خارجي، وكنا نراقب الاتجاهات العالمية لأطعمة الكوشر. ونتوقع مع التطورات الأخيرة أن ينمو الطلب بسرعة على هذا النوع من الأطعمة في دولة الإمارات والمنطقة عامةً.. نحن مرتاحون لشراكتنا مع 'سي سي إل القابضة'، التي ستغطي جميع قنوات الطعام، كما أننا سوف نبحث عن فرص افتتاح مطاعم في دبي ودول مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف: "نحن على ثقة من أن تطوير إمكاناتنا الخاصة لإنتاج أطعمة الكوشر سوف يجعلنا قادرين على خدمة عملائنا بشكل أفضل ليس في قطاع الطيران فحسب، ولكن في قطاع الضيافة والأغذية والمشروبات والفعاليات أيضاً، بما في ذلك معرض إكسبو 2020. وسوف يتيح لنا إنتاج وجبات طازجة هنا في الإمارات العربية المتحدة التحكم في تحضير الأطعمة وضمان الجودة بصورة أفضل".

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "سي سي إل القابضة" رئيس المجلس اليهودي في الإمارات، روس كريل: "اتفقنا على إنشاء كوشر أرابيا لتوفير أطعمة الكوشر وتلبية الطلب المتزايد في الإمارات العربية المتحدة، ليس فقط من الجالية اليهودية هنا، ولكن من المستهلكين الآخرين الذين يبحثون عن خيارات حلال صحية".

ووفقاً للبيان الصحفي، تحتضن دولة الإمارات مقيمين من نحو 200 دولة يعيشون ويعملون فيها ويعتبرونها وطنهم الثاني، بما في ذلك الجالية اليهودية.

وفي سبتمبر/ أيلول 2019، أعلنت الدولة عن خطط لبناء مجمع للديانات السماوية الثلاث في أبوظبي، حيث سيضم مسجداً وكنيساً يهودياً وكنيسة مسيحية.

ويذكر أن"الإمارات لتموين الطائرات" تعد من أكبر شركات التموين على مستوى العالم، فهي تقدم خدمات الطعام للناقلات الجوية، إضافة إلى خدمات أخرى مثل إنتاج المواد الغذائية وتوفير خدمات الأطعمة والمرطبات في الصالات الخاصة في المطار.