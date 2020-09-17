السعودية تعلن عن اكتشاف كبير يعود لأكثر من 120 ألف سنة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت هيئة التراث في المملكة العربية السعودية، الأربعاء، عن اكتشاف فريق سعودي دولي مشترك آثارا لأقدام بشر وفيلة وحيوانات مفترسة حول بحيرة قديمة جافة قرب تبوك شمال المملكة، يعود تاريخها لأكثر من 120 ألف سنة.

تعلن #هيئة_التراث عن تفاصيل الاكتشاف الأثري الجديد "آثار أقدام لبشر وحيوانات مفترسة تعود لأكثر من 120 ألف سنة". #وزارة_الثقافة https://t.co/6mj66f4HBq

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة التراث جاسر الحربش إن "هذا الاكتشاف الأثري الجديد والمهم يمثل الدليل العلمي الأول على أقدم وجود للإنسان على أرض الجزيرة العربية، كما أنه يقدم لمحة نادرة عن بيئة الأحياء أثناء انتقال الإنسان لهذه البقعة من العالم".

وبين الحربش وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنه "وفقاً لنتائج المسح الأثري عُثر على آثار أقدام بشرية لسبعة أشخاص، وآثار لحوافر جمال وفيلة، وحيوانات من فصيلتي الوعول والبقريات، إضافة إلى حوالي 233 أحفورة، تُمثل بقايا عظمية للفيلة والمها".

وتابع أن "هذا الاكتشاف وغيره من الاكتشافات الأثرية تُبرز تطور المملكة في مجال الكشوفات الأثرية من خلال كفاءات وطنية ذات مستوى عالٍ تعمل بالتعاون من الجامعات والجهات الحكومية والمراكز البحثية على مستوى العالم في أعمال التنقيب عن الآثار في مختلف مناطق المملكة".