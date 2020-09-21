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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اكتشف علماء آثار في الصين أحفورتين محفوظتين بشكل مثالي لنوع ديناصور جديد عمره 125 مليون عام.

واكتُشف هذا النوع الجديد من الديناصورات الناقبة في أسرّة "لوجياتون" (Lujiatun Beds)، والتي تُعد أقدم طبقات تكوين "Yixian" الشهير شمال شرق الصين، وفقاً لبيان صحفي.

ويعتقد العلماء أن الديناصورات حوصرت بسبب ثوران بركان أثناء استراحتها في جحورها.

واحد من الهيكلين العظميين المحفوظين لديناصور "Changmiania liaoningensis"، إلى جانب انطباع فني لهذا الكائن. Credit: Carine ciselet

وقال عالم حفريات من المعهد الملكي البلجيكي للعلوم الطبيعية، باسكال جودفرويت: "سرعان ما غطت الرواسب الدقيقة هذه الحيوانات بينما كانت لا تزال على قيد الحياة، أو بعد موتها مباشرةً".

الهيكلان العظميان "A/B" و"C". تشير الأسهم الحمراء إلى حصاة المعدة، أو مجموعات من الحجارة. Credit: RBINS

وقال جودفرويت إن تأثير الحدث مشابه جداً لما حصل في مدينة بومبي الرومانية القديمة.

وسُمي هذا النوع الجديد من الديناصورات بـ"Changmiania liaoningensis"، وفقاً للبيان الصحفي.

وفي اللغة الصينية، تعني كلمة "Changmian" النوم الأبدي.

واستنتج العلماء أن هذا الديناصور، الذي ينتمي إلى "الأورنيثوبودات"، عاش خلال العصر الطباشيري، وأنه كان من الحيوانات العاشبة الصغيرة التي تميزت بقدرتها على الركض بسرعة كبيرة، وذلك بناءً على طول ذيلها وتكوين ساقها. وبلغ طوله حوالي 1.2 متر.

وتبين خصائص الهيكل العظمي للديناصور أنه "تمكن من حفر الجحور، مثلما تفعل الأرانب اليوم"، وفقاً لما ذكره جودفرويت.

ونُشرت الدراسة الكاملة في مجلة "PeerJ" العلمية.