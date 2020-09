View this post on Instagram

اليوم تم العثور على تابوت حجري وتماثيل من الاوشابتي في حفائر البعثة المصرية بمنطقة آثار الغريفة المنيا 🇪🇬 Today, a stone sarcophagus and Oshabti statues were found in the excavations of the Egyptian mission in Al-Ghuraifah, Minya🇪🇬