دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، الاثنين، عن اكتشاف بئر للدفن يتواجد بداخلها تابوت من الحجر الجيري وعدد من تماثيل الأوشابتي، وذلك بمنطقة الغريفة الأثرية بتونا الجبل بمحافظة المنيا.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، أن حفائر البعثة الأثرية المصرية، خلال موسمها الرابع، نجحت في العثور على بئر بعمق 5 أمتار، يوجد بها تابوت مصنوع من الحجر الجيري عليه مناظر تمثل "أبناء حورس الأربعة" في حالة جيدة من الحفظ، وبجانبه مجموعة من تماثيل الأوشابتي المصنوعة من الفاينس، بحسب البيان الرسمي الصادر عن وزارة السياحة والآثار المصرية عبر صفحتها على "فيسبوك".

ولفت وزيري، رئيس البعثة الأثرية المصرية، إلى أن أعمال الفحص المبدئي أشارت إلى أن صاحب التابوت يدعى "جحوتي أم حتب"، من الأسرة الـ26، وكان يشغل منصب عظيم الخمس والمشرف على العروش، وأنه ابن "حرسا ايست"، الذي كشفت البعثة عن التابوت الخاص به خلال موسم حفائرها الأول عام 2018.

ولا زالت أعمال الحفائر مستمرة للكشف عن المزيد من كنوز منطقة الغريفة الأثرية، بحسب البيان.

والجدير بالذكر أن البعثة الأثرية العاملة بمنطقة الغريفة نجحت خلال مواسمها الثلاثة السابقة في الكشف عن العديد من المقابر العائلية التي تخص كبار كهنة الإله جحوتي وكبار الموظفين بالإقليم الخامس عشر من أقاليم مصر العليا، وعاصمته الأشمونين، و19 مقبرة تضم 70 تابوتاً حجرياً مختلفة الأحجام، والأشكال، بالإضافة إلى أثاث جنائزي.