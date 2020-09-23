شركة طيران توفر رحلات "خالية من فيروس كورونا" في إيطاليا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كان بإمكانك حجز مقعد على متن رحلة جوية يضمن لك عدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فهل ستفعل ذلك؟ وتعمل شركة الطيران "Alitalia" على تحقيق ذلك الأمر.

وأعلنت الناقلة الوطنية الإيطالية أنها ستجري تجارب على الرحلات الجوية بين روما وميلانو، ويتعين فيها كل راكب أن يؤكد عدم إصابته بفيروس "كوفيد-19".

وتُعرّف هذه الرحلات بصفتها رحلات "خضعت لاختبار كوفيد" (Covid-tested).

أعلنت الناقلة الوطنية الإيطالية "Alitalia" أنها ستجري تجارب على الرحلات الجوية بين روما وميلانو. Credit: Robert Smith/MI News/NurPhoto/getty images

وتتواجد طريقتان للقيام بذلك، وتتمثل الأولى في إجراء اختبار فيروس كورونا في غضون 72 ساعة من الرحلة وإحضار شهادة إلى المطار تُثبت أن نتائج اختبار الفيروس سلبية.

وأما الطريقة الثانية، فهي تتمثل في الحصول على نتيجة سلبية بعد القيام باختبار مستضد سريع في منشأة خاصة لاختبارات "كوفيد-19" في المطار.

ولا تُعد الاختبارات وحدها كافية للحصول على بطاقة الصعود إلى الطائرة، إذ أوضحت "Alitalia" في بيان: "قبل الصعود، سيتحقق طبيب من وزارة الصحة البحرية والجوية وصحة الحدود (USMAF) من صلاحية الشهادة التي يحملها الركاب بالفعل".

وفي الوقت الحالي، لا تختلف إجراءات الاختبار كثيراً عما تفعله العديد من شركات الطيران حول العالم.

ولكن، قد يوفر وصف هذه الرحلة بأنها "خضعت لاختبار كوفيد" راحة البال للمسافرين الذين يشعرون بالقلق من فكرة السفر عن طريق الطائرات في ظل الجائحة.

وأشارت مدونة الطيران "One Mile at a Time" إلى أن بعض هذه الرحلات أصبحت متاحة للحجز بالفعل في موقع شركة "Alitalia" الإلكتروني.

وبالنسبة لـ"Alitalia"، لا يقتصر الطريق إلى الأمام على جعل الركاب يشعرون بالأمان على متن الطائرة فقط.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حصل مطار "فيوميتشينو" (FCO) في روما مؤخراً على جائزة "Anti-Covid" من فئة خمس نجوم الأولى (والوحيدة حتى الآن) لأوروبا من هيئة تصنيف شركات الطيران الدولية "Skytrax".

وقامت شركة الطيران بتحويل واحدة من ساحات مواقف السيارات إلى مرفق متنقل لاختبارات فيروس كورونا، وهي متاحة للمسافرين وغير المسافرين على حدٍ سواء.

ومع ذلك، ليس من الواضح ما الذي سيحدث مع الرحلات التي "خضعت لاختبار كوفيد".

وهل يعني الأمر أن الركاب لن يضطروا إلى ارتداء الكمامات على متن الطائرة، أو أن شركة الطيران ستتمكن من ملء المقاعد الوسطى في الطائرات؟

وفي الوقت الحالي، تظل هذه التجربة مجرد تجربة.