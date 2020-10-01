دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة الخارجية الالمانية، الخميس، أن ألمانيا رفعت تحذيرها الشامل من السفر إلى جميع الدول خارج الاتحاد الاوروبي.

وقالت وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني إن "تحذير السفر الشامل لم يعد سارياً" ، مضيفة أنه اعتباراً من الأول من أكتوبر/تشرين الأول، سيتم تطبيق لوائح السفر والسلامة الخاصة بكل بلد مرة أخرى.

وفرضت ألمانيا تحذيراً من السفر العالمي في بداية مارس/ آذار الماضي، بعد تفشي فيروس كورونا في إيطاليا، ورفعت قيود السفر لمعظم الدول الأوروبية في يونيو/ حزيران الماضي.

وفي أوائل سبتمبر/أيول الماضي، أعادت الحكومة الفيدرالية إصدار تحذيرات السفر للمناطق في أوروبا، حيث ارتفعت مستويات الإصابة فوق مستوى 50 حالة لكل 100,000 شخص في الأسبوع.

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية ، مساء الأربعاء، أنه بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، قامت ألمانيا بتوسيع تحذير السفر الحالي لأجزاء من بلجيكا ليشمل البلاد بأكملها، وكذلك لمعظم الأجزاء في فرنسا.

بالإضافة إلى ذلك، حذرت وزارة الخارجية من السفر إلى كل من ويلز، وأيرلندا الشمالية، وأيسلندا.

وسجلنت ألمانيا 2,503 إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الخميس، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 291,722، وفقاً لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.