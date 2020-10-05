الصين تشهد 425 مليون رحلة سياحية محلية خلال عطلة "الأسبوع الذهبي"

الصين تفرض قواعد جديدة على الزوار الدوليين .. ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة الثقافة والسياحة الصينية، يوم الأحد، أن الصين شهدت 425 مليون رحلة سياحية محلية خلال الأيام الأربعة الأولى من عطلة "الأسبوع الذهبي"، الاسم الذي يطلق على عطلة العيد الوطني في الصين.

وحققت الأيام الأربعة الأولى من عطلة "الأسبوع الذهبي"، التي استمرت لمدة ثمانية أيام، وهي الأولى في الصين منذ خروجها من أزمة تفشي فيروس كورونا، أكثر من 45 مليار دولار من عائدات السياحة، وفقاً لبيانات وزارة الثقافة والسياحة الصينية.

وتتنافس الحكومات المحلية في جميع أنحاء الصين بهدف جذب السياح المحليين خلال فترة العطلة، إذ أصدرت أكثر من 20 حكومة إقليمية وبلدية قسائم للسفر، بينما قدّم حوالي 1500 موقع سياحي في جميع أنحاء البلاد تذاكر دخول مجانية أو مخفضة السعر.

وتتوقع أكبر وكالة سفر عبر الإنترنت في الصين، "Ctrip"، إجراء أكثر من 600 مليون رحلة محلية بحلول نهاية عطلة الثمانية أيام.