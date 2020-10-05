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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت شركة "مايكروسوفت" برنامج محاكاة الطيران "Flight Simulator" الذي أعادت تشغيله في أغسطس/آب من عام 2020، وأذهل البرنامج اللاعبين على الفور بمشاهده الواقعية بشكل فائق، بعدما استُخلصت بشكل رقمي من صور الأقمار الصناعية.

ويمنح هذا البرنامج لمستخدميه القدرة على الطيران إلى أي مكان في العالم، وهو يُعيد بناء كوكب الأرض بحالات الطقس في الوقت الحقيقي باستخدام تقنية خرائط "Microsoft Bing ".

ولذلك، كان ظهور هوة ضخمة ومرعبة في وسط البرازيل في البرنامج أمراً مفاجئاً.

اكتشف لاعبون هوة مخيفة وضخمة في البرازيل في برنامج محاكاة الطيران "Flight Simulator" لشركة "مايكروسوفت". Credit: Microsoft

ويبدو أن مستخدم موقع "Reddit"، الذي يُدعى "ReversedWindow"، كان أول من أبلغ عن هذا الاكتشاف الغريب، وكان شجاعاً بما يكفي لقيادة طائرته إلى الأسفل تجاه الهوة.

وتبين له أمر أكثر غرابة، وهو وجود مطار بأكمله في الأسفل.

ويُظهر مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" من قبل "Kwad Damage" هذه الرحلة الرائعة إلى مركز الأرض، بينما تبين الصورة في الأعلى لقطة من مغامرات اللاعب كريستوفر ليفينجستون.

أما المطار الموجود، فهو مطار "Lagoa Nova"، وهو يتواجد في العالم الحقيقي في مهبط طائرات صغير في ريو غراندي دو نورتي.

وللوصول إلى هذه الهوة، يجب عليك تحديد مطار "Lagoa Nova" كوجهتك.

وتتوقع مجلة "PC Gamer" أن الخلل يعود على الأرجح لخطأ مطبعي، وأن ارتفاع المطار عن سطح الماء أُدخل بشكل خاطئ في جدول بيانات في مكانٍ ما.

ولوحظ بالفعل أن البرنامج يحتوي على بعض الأبعاد الغريبة.

وفي الشهر الماضي، أبلغت CNN أنه في حال تخطيط مسارك فوق القطب الشمالي، ستتمكن من الطيران خارج نطاق "Bing Maps".