"ملكة المحيط".. العثور على سمكة قرش ضخمة عمرها 50 عاما في كندا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عثر فريق من الباحثين على أنثى سمكة قرش بيضاء ضخمة تزن 3541 رطلاً (1600 كيلوغرام) ويبلغ طولها 5.23 متر في المياه قبالة ساحل نوفا سكوشا في كندا.

ووصف علماء من منظمة "OCEARCH"، وهي منظمة غير حكومية تقوم بوضع علامات على أسماك القرش البيضاء وأخذ عينات منها، سمكة القرش بأنها "ملكة المحيط" وقد أطلقوا عليها اسم "نوكومي".

وكتبت المنظمة في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك": "أطلقنا عليها اسم نوكومي، وينطق نوو-غو-مي، تيمناً بشخصية الجدة الحكيمة الأسطورية لشعب ميكماك من الأمريكيين الأصليين".

وبحسب المنشور، فإن ثقافة شعب ميكماك لها جذور عميقة في مقاطعة نوفا سكوشا.

وأضافت المنظمة :"مع البيانات الجديدة التي جمعناها، ستشارك هذه الأم حكمتها معنا لسنوات قادمة".

وتعد سمكة القرش البيضاء"نوكومي" هي الأكبر من بين ثمانية قروش بيضاء أخذ الباحثون عينات منهم خلال الحملة الحالية، والتي استمرت لمدة 27 يوماً اعتباراً من يوم الاثنين.

3,541 lb #greatwhiteshark “Nukumi” is an ancient mature female #whiteshark or “Queen of the Ocean” that will share years worth of knowledge with the collaborative #OCEARCH science team. #ExpeditionNovaScotia #FactsOverFear https://t.co/USVdvfqrdm

ونشرت "OCEARCH" أيضاً مقطع فيديو يظهر "نوكومي" مستلقية على منصة غاطسة خاصة مبنية على جانب سفينتها البحثية مع باحثين من حولها، ثم تسبح بعيداً.

وتقوم "OCEARCH" بتسجيل البيانات من المحيطات من خلال وضع علامات وجمع عينات من مئات أسماك القرش، والدلافين، والفقمات، والكائنات البحرية الأخرى.

وتستخدم المنظمة هذه البيانات للتعرف على أنماط هجرة الكائنات البحرية والكشف عن تفاصيل غير معروفة سابقاً حول حياة أسماك القرش.

وفي أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي ، قامت "OCEARCH" بالعثور على ذكرسمكة قرش، أطلقت عليه اسم "Ironbound"، قبالة مدينة لونينبورج الساحلية بمقاطعة نوفا سكوشا.

وبحلول أواخر ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، أظهر جهاز التعقب أن ذكر سمكة القرش، الذي يبلغ طوله 3.76 متر، قد قطع مسافة 1473 ميلاً أسفل الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى مدينة "كي بيسكاين"، بالقرب من ميامي، بحسب ما ذكرته "OCEARCH" في ذلك الوقت.

وتعد أسماك القرش البيضاء الكبيرة أكبر أنواع الأسماك المفترسة في العالم، وفقاً للاتحاد العالمي للحياة البرية، ومن المعروف أنها تمزق قطعاً من فرائسها ثم تبتلعها بالكامل.

وعلى الرغم من سمعتها المخيفة، تشير منظمة الصندوق العالمي للطبيعة إلى أن أسماك القرش من الأنواع المعرضة للخطر كما أن أعدادها في تناقص.