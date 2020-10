View this post on Instagram

.قصر الفريد 🌌 . .عمل توثيقي لقصر الفريد مع المجرة، يعتبر من أجمل القصور والمقابر النبطية بمدائن صالح. .وسمي بالفريد لانفراده بشكله وكذلك لاختلاف واجهته الكبيرة عن المقابر الأخرى في مدائن صالح. . .العمل التقطته بتعريضين : التعريض الاول للمجرة والتعريض الثاني استخدمت إضاءة صناعية بجهة اليسار موجهة لقصر الفريد. . .Nikon D610 , 14-24mm . F/2.8 , 20s , iso 3200 . .وشكراً لكم ولتفاعلكم 🌷❤️