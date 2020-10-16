مع استمرار الجائحة.. هل من الآمن السفر لقضاء العطلات هذا العام؟

رجل يستغل جائحة كورونا ويسافر بابنته أكثر من 32 ألف كيلومتر على دراجته

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع اقتراب نهاية العام، بدأ الناس يفكرون بالانضمام إلى الأصدقاء والعائلة لقضاء عطلاتهم. الأمر الذي لم يتطلب يوماً تفكيراً مطولاً قبل وباء فيروس كورونا المستجد.

هل يجب أن تسافر لقضاء الإجازات في 2020؟ ما الاحتياطات التي تجعلها أكثر أماناً؟ أسئلة عديدة تراود فضول الناس اليوم، وعليه، تحدثت CNN مع خبراء طبيين حول كيفية تقليل المخاطر المتعلقة بالسفر في العطلات.

يقول الدكتور ريتشارد داود، وهو أخصائي طب السفر والمدير في عيادة فليت ستريت بلندن: "ربما لا، إذا كنت تشعر بالقلق أو الضعف".

وأوضح أنه يمكنك السفرإذا كنت على استعداد لتوخي الحذر واتباع القواعد والتكيف بسهولة مع تغييرات الخطة.

يقول الدكتور هنري وو، وهو مدير مركز "Emory TravelWell" وأستاذ الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة "إيموري" في أتلانتا: "إذا قررت السفر، فحاول أن تجعلها بتجمعات صغيرة واتخذ الاحتياطات اللازمة"، مثل ارتداء قناع الوجه وممارسة التباعد الاجتماعي والنظافة الجيدة لليدين.

متى يجب أن تتخطى عطلتك؟

من المهم بقاء الأشخاص المعرضين بشكل خاص للإصابة بفيروس كورونا في المنزل.

"هل أنت كبير في السن، هل أنت ضعيف، هل تعاني من أمراض مزمنة؟" هذه الأسئلة التي يجب طرحها، كما يقول الدكتور ويليام شافنر، وهو أخصائي الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت في ناشفيل، تينيسي.

هل بعض المواقع أكثر أماناً من غيرها؟

وتكون التجمعات أكثر أماناً في المناطق التي تكون فيها العدوى منخفضة نسبياً، مع العلم أنه لابد من اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وتذكر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الناس بأن خطر الإصابة يزداد عندما تسافر من أو إلى المجتمعات التي بها أعداد كبيرة ومعدلات مرضية عالية.

هل سيجعل اللقاح السفر آمناً؟

حتى إذا أصبح اللقاح متاحاً في الوقت المناسب لقضاء العطلات، فمن المحتمل أن يوفر حماية جزئية مثل لقاح الإنفلونزا، على حد قول شافنر.

وإذا كان فعالاً بنسبة 70٪، فلن يحمي ثلاثة أشخاص من كل 10 أشخاص، كما أنه لن يتم تطعيم نسبة كبيرة من السكان بعد.

ولا يعد اللقاح بمثابة بدلة درعية، حيث ستظل جميع الإجراءات الاحترازية سارية.

ما هي الطريقة الأكثر أماناً للسفر؟

يقول الخبراء إن القيادة بشكل عام تتيح للمسافرين مزيداً من التحكم في تفاعلاتهم مع الآخرين، أكثر من الطيران أو غيره من عمليات النقل الأخرى.

هل يجب أن تبقى مع العائلة؟

ليس لدى وو إجابة واضحة حول ما إذا كانت الإقامة مع الأصدقاء والعائلة أو في فندق أكثر أماناً، فهناك عدد من العوامل التي تلعب دوراً، على حد قوله، بما في ذلك قدرته على الحفاظ على مسافة آمنة.

وبالنسبة للإقامة في المنزل نفسه مع أشخاص آخرين، أوضح قائلاً: "خذ في عين الاعتبار ما إذا كانت العائلة التي تزورها قادرة على عزل نفسها واتخاذ الاحتياطات اللازمة".

هل يمكنك التجمع بأمان مع أشخاص خارج أسرتك؟

في المملكة المتحدة، قيدت العديد من المناطق رسمياً حجم التجمعات للسيطرة على انتشار الفيروس. وتبقى التجمعات الصغيرة في الهواء الطلق، والتي تلتزم بالتباعد الاجتماعي، هي الأكثر أماناً.