دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ما الذي تفتقده عندما يأتي الأمر للسفر الجوي؟ هل هو الحماس الناجم عن الإقلاع؟ أم التشويق من فكرة النزول من الطائرة إلى أحضان بلاد جديدة؟ أو ربما أنت تحلم عن أمر غير متوقع، مثل الطعام الذي يُقدم في الطائرات؟

مع افتراضها افتقاد المسافرين لتناول الطعام الفاخر على علو آلاف الأمتار في الهواء، قررت شركة طيران "Finnair" جلب مذاق السفر الجوي إلى الأرض.

في مشروع تجاري جديد، بدأت شركة الطيران الفنلندية "Finnair" بيع وجبات جاهزة مستوحاة من درجة رواد الأعمال في محلات البقالة في مدينة فانتا في فنلندا. Credit: Courtesy Finnair

وفي مشروع تجاري جديد، بدأت شركة الطيران الفنلندية بيع وجبات جاهزة مستوحاة من درجة رواد الأعمال في محلات البقالة في مدينة فانتا في فنلندا.

وفي الأسابيع المقبلة، وعند التوجه إلى "K-Citymarket" في حي تاميستو، سيتمكن الأشخاص من شراء كرات اللحم المصنوعة من الرنة، وغيرها من الوجبات من "Finnair".

تهدف المبادرة إلى إشباع شهية الفنلنديين الذين افتقدوا السفر على متن الطائرات. Credit: Courtesy Finnair

وقالت نائبة رئيس "Finnair Kitchen"، ماريكا نيمينين، لـCNN إن المبادرة تهدف إلى إشباع شهية الفنلنديين الذين افتقدوا السفر على متن الطائرات، إلى جانب السماح بإعادة بعض من موظفي "Finnair Kitchen" الذين تم تسريحهم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

تشمل الوجبات أطباق اسكندنافية ذات طابع ياباني. Credit: Courtesy Finnair

وقالت نيمينين إنهم تمكنوا من إعادة توظيف ما يقارب 10 أشخاص من أجل هذا المشروع.

توسيع المشروع

سمحت هذه المبادرة بإعادة بعض من موظفي "Finnair Kitchen" الذين تم تسريحهم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد. Credit: Courtesy Finnair

واختبرت "Finnair" المفهوم داخلياً أولاً، إذ قامت ببيع الطعام لموظفي شركة الطيران.

تباع الأطباق حالياً في متجر "K-Citymarket" في مدينة فانتا في فنلندا. Credit: Courtesy Finnair

وعندما ثبت شعبية ذلك، نقلت شركة الطيران الفكرة إلى "K-Citymarket" في تاميستو.

ويقع المتجر بالقرب من مقر "Finnair Kitchen".

وبعد إطلاق وجبات الطعام في فانتا في 15 أكتوبر/تشرين الأول، تخطط "Finnair" للتوسع إلى متاجر "K-Citymarket" أخرى في أنحاء فنلندا، أو حتى ما وراء ذلك.

وتعتقد شركة الطيران أن خيارات الطعام أن خيارات الطعام التي تقدمها، وهي عبارة عن أطباق اسكندنافية معاصرة بطابع ياباني، قد تكون جذابة دولياً أيضاً، ومع ذلك، تحذر نيمينين من أن المشروع لا يزال في أيامه الأولى.

وقالت نيمينين إن "جودة الطعام هو أمر نفخر به حقاً".

وستتغير قائمة الطعام كل أسبوعين، وفي هذه الفترة، ستبلغ كلفة الأطباق الرئيسية حوالي 15 دولار، بينما تبلغ كلفة المقبلات حوالي 7 دولارات.

وتحدثت CNN مع نيمينين بعد ساعتين فقط من الإطلاق، وأشارت أنه تم بالفعل شراء 100 وجبة.

تركز الشركة على السوق الفنلندية حالياً، ولكنها قد تتوسع دولياً. Credit: Courtesy Finnair

وقامت شركات طيران أخرى بتقديم التجارب التي تكون على متن الطائرات لعشاق الطيران على الأرض.

وعلى سبيل المثال، أطلقت الخطوط الجوية السنغافورية مطعماً في مطار "شانغي" بسنغافورة، لخلق تجربة طعام على متن طائرة "إيرباص A380".

وبيعت جميع المقاعد في المطعم بعد 30 دقيقة من افتتاح أبوابه للحجوزات.