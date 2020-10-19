صورة جعلته عاجزا عن الكلام.. مصور يوثق القمر وهو يتزين بحلة كوكب زحل

سياحة
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صورة جعلته عاجزا عن الكلام.. مصور يوثق القمر وهو يتزين بحلة كوكب زحل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند رؤية هذه الصورة، قد تتساءل إذا فاتتك ظاهرة فلكية نادرة مؤخراً جعلت كوكب زحل والحلقات التي تُحيط به ظاهرة للعيان بهذه الطريقة التي تخطف الأنفاس. ولكن، لا تقلق، فلم يفتك شيء من هذا القبيل.

وتُبين هذه الصورة في الواقع مشهداً للقمر التقطها مصور الفلك والمشاهد الطبيعية، فرانسيسكو سوجيل، الذي يبلغ من العمر 26 عاماً، عندما كان في المكان والوقت المناسبين.

القمر يتزين بحلة زحل

صورة جعلته عاجزا عن الكلام.. مصور يوثق القمر وهو يتزين بحلة كوكب زحل
وثق المصور فرانسيسكو سوجيل هذه الصورة الخلابة للقمر في غواتيمالا. Credit: Francisco Sojuel

ووصف سوجيل نفسه بأنه عاشق لتسلق البراكين، وقضاء الوقت في الهواء الطلق، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

ولذلك، ليس من الغريب التقاطه لهذه الصورة الساحرة من معسكر قاعدة بركان "أكاتينانجو" في غواتيمالا، وذلك بعد رحلة مشي متعبة استمرت لست ساعات.

وكان هدف سوجيل التنزه سيراً على الأقدام إلى البركان، والتقاط صورة لنظام نجمي يُدعى "إيتا كارينا"، وتوثيق القمر الصاعد خلال جلسة تصوير.

وقال المصور: "بينما كنت أنهي الجلسة، لاحظت وجود غيمة غريبة الشكل على بعد مسافة.. وفوجئت باصطفاف مسار القمر والغيمة. ورأيت الفرصة المثالية، والتقطت الصورة".

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والتُقطت هذه الصورة، في الساعة 5:45 صباحاً، وأطلق عليها سوجيل اسم "The Moon Dressed like Saturn". 

مشهد تركه عاجزاً عن الكلام

ولم يستمر هذا المشهد الفريد لفترة طويلة، وظلت السحابة أمام القمر لبضعة دقائق فقط قبل أن يتغير المشهد، وفقاً لسوجيل.

ويتذكر المصور أنه أصبح عاجزاً عن الكلام بعد التقاطه لمشهد القمر، ما جعله يطلق صرخة من شدة الفرح الذي شعر به آنذاك.

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وقال المصور: "اعتقدت أيضاً أنها كانت أفضل صورة من الرحلة".

وأشار المصور إلى أن تلك اللحظة كانت واحدة من اللحظات التي "لا تُنسى" من مسيرته المهنية، كما أنها ساهمت في تسليط الضوء على أعماله دولياً.

ووصف سوجيل بحيرة "أتيتلان" التي نشأ فيها بأنها مكان "ساحر"، وجعله ذلك يُقدر الطبيعة.

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وخلال أعماله، يكرس المصور نفسه لتصوير المناظر الطبيعية والتصوير الليلي، إذ أنه قال: "اكتشفت أن الليل يحتضن غموضاً يفوته معظم الأشخاص أثناء نومهم".

وتتميز صور سوجيل ببقائها مخلصة لواقع المناظر الطبيعية، واستخدام أدنى مقدار من التصحيح.

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