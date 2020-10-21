جولة بصرية في أبوظبي تعيدك إلى "زمن الطيبين" في قرية التراث

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ربما تكون قد سمعت عن "تل مرعب" في أبوظبي ورماله الذهبية التي تعكس ضوء أشعة الشمس، فعادة يميل إلى زيارته محبو السيارات والسرعة، ولكن هل سبق أن شاهدته من الأعلى؟

وكانت صور الإماراتي، محمد الحمادي، قد نقلت هذه التجربة الفريدة من عدسة كاميرته، حيث تجد نفسك فوق نصب رملي عملاق، تنبسط رماله وتتجعد بحسب هبوب الرياح، على حد وصفه.

Credit: Mohamed Al Hammadi

وفي حديث المصور الإماراتي مع موقع CNN بالعربية، يقول: "تصوير تل مرعب يعني ببساطة الغوص في تفاصيل جمال الطبيعة، حيث تشكل الكثبان الرملية جماليات رائعة، وتعيش المغامرة بكل لحظاتها، والإثارة بكل روعتها، وتستمتع بالغروب الجميل".

وأضاف: "ليس للخصائص الجغرافية التي يتميز بها تل مرعب بالرمال الكثيفة مثيلاً في العالم، حيث تراه من بعيد شامخاً بشكل أسطوري".

Credit: Mohamed Al Hammadi

وبحسب موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يعد "تل مرعب" أعلى الكثبان الرملية في العالم، حيث يزيد ارتفاعه عن 300 متر بدرجة ميلان 50 درجة نحو الأعلى، ولكنه أيضاً يعد المقصد الأول لمحبي رياضة قيادة السيارات في الصحراء.

وفي شهر فبراير/ شباط من كل عام، تجتمع السيارات رباعية الدفع والدراجات الرباعية والدراجات النارية للمنافسة في فعالية تسلق "تل مرعب"، وهي جزء من مهرجان ليوا الدولي، وذلك نقلاً عن موقع "Visit Abu Dhabi".

Credit: Mohamed Al Hammadi

وإذا كنت من محبي أصوات الهدير لمحركات السيارات والموسيقى العربية، يمكنك التوجه إلى المنطقة المسطحة الواسعة عند أسفل التل، فهي مخصصة لمخيم المتسابقين والمشاهدين.

Credit: Mohamed Al Hammadi

وكانت صور الحمادي قد أثارت ردود فعل متباينة بين الإعجاب والاستغراب، حيث كان ينظر البعض إلى "تل مرعب" على أنه مجرد تل رملي تقام عليه فعاليات رياضية.

Credit: Mohamed Al Hammadi

ولم يخل عمل الحمادي من التحديات، حيث استطاع أن يكون جاهزاً لالتقاط صور، بحيث تكون وليدة اللحظة، إضافة إلى تأقلمه مع الأجواء الحارة أو الماطرة، خلال عملية التصوير.

واليوم، يسعى الحمادي إلى تخزين أكبر عدد ممكن من الصور الفوتوغرافية، بهدف إنشاء أكبر أرشيف صور في البلاد.