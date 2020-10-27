الجبل بين أحضان البحر على هذا الطريق الساحلي في سلطنة عُمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بين الجبل والبحر، يمتد طريق مسندم الساحلي، بمساره المتعرج، ليكشف عن مناظر طبيعية خلابة هي الأروع في سلطنة عُمان.
وفي هذه اللقطات الساحرة، توثق عدسة مصور عماني المسار المتعرج للطريق الساحلي المؤدي لولاية خصب في محافظة مسندم.
ويعد المشهد الساحلي المذهل لمحافظة مسندم من بين أروع المناظر الطبيعية في سلطنة عمان، حيث يتمازج البحر والجبل، وفقاً لموقع وزارة السياحة العمانية.
وتبعد محافظة مسندم عن العاصمة العمانية، مسقط حوالي 570 كيلومتراً، ويمكن الوصول اليها براً عن طريق معبر يمر بدولة الامارات.
وتؤدي المسارات الجبلية المتعرجة إلى أودية كبيرة تزدخر بالوجهات المثيرة التي تستهوي عشاق المغامرة والاستكشاف.
ويوضح المصور العماني علي حربي، لموقع CNN بالعربية، أن طريق مسندم الساحلي ينفرد بتضاريسه الرائعة، إذ يتوسط الجبال الشاهقة من جانب ومياه البحر الفيروزية من الجانب الآخر.
وقرر حربي خلال زيارته الأخيرة أن يوثق جمال هذا الطريق الساحلي المتعرج بمنظوره الخاص.
وأراد حربي أن يبرز "الجمال الخفي" لهذا الطريق الساحلي من خلال التقاط زوايا مميزة بالنسبة إليه، بواسطة كاميرا الدرون.
ويرى حربي أن مشهد الطريق الجبلي المطل على الخليج، يبعث الراحة والاطمئنان في نفوس مرتاديه، إذ يوفر إطلالاتٍ مميزة تعد الأبرز للتوثيق في محافظة مسندم.
ويمكن أن يجد البعض طريق مسندم الساحلي مخيفاً، ويعود ذلك لمساره المتعرج شديد الانحدار، بحسب اعتقاد حربي.
ويشير حربي إلى أن لقطاته الجوية المتواضعة لاقت استحتسان متابعيه عبر حساباته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي.