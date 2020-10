الجبل بين أحضان البحر على هذا الطريق الساحلي في سلطنة عُمان

View this post on Instagram

مساء الخير جميعا 🌹 لقطات من الطريق الساحلي أتمنى أن تنال إعجابكم #الحرف #حنا #خصب #مسندم #الطريق_الساحلي #AlHarf #Hena #Khasab #Musandam #coastal_road #YourShotPhotographer #photooftheday #HIPAae