الجبل بين أحضان البحر على هذا الطريق الساحلي في سلطنة عُمان

نشر الثلاثاء ، 27 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بين الجبل والبحر، يمتد طريق مسندم الساحلي، بمساره المتعرج، ليكشف عن مناظر طبيعية خلابة هي الأروع في سلطنة عُمان.

وفي هذه اللقطات الساحرة، توثق عدسة مصور عماني المسار المتعرج للطريق الساحلي المؤدي لولاية خصب في محافظة مسندم.

طريق مسندم الساحلي في سلطنة عمان Credit: Ali Harbi

ويعد المشهد الساحلي المذهل لمحافظة مسندم من بين أروع المناظر الطبيعية في سلطنة عمان، حيث يتمازج البحر والجبل، وفقاً لموقع وزارة السياحة العمانية.

وتبعد محافظة مسندم عن العاصمة العمانية، مسقط حوالي 570 كيلومتراً، ويمكن الوصول اليها براً عن طريق معبر يمر بدولة الامارات.

يتميز طريق مسندم الساحلي بمساره المتعرج شديد الانحدار Credit: Ali Harbi

وتؤدي المسارات الجبلية المتعرجة إلى أودية كبيرة تزدخر بالوجهات المثيرة التي تستهوي عشاق المغامرة والاستكشاف.

يعد المشهد الساحلي المذهل لمحافظة مسندم من بين أروع المناظر الطبيعية في سلطنة عمان Credit: Ali Harbi

ويوضح المصور العماني علي حربي، لموقع CNN بالعربية، أن طريق مسندم الساحلي ينفرد بتضاريسه الرائعة، إذ يتوسط الجبال الشاهقة من جانب ومياه البحر الفيروزية من الجانب الآخر.

طريق مسندم الساحلي Credit: Ali Harbi

وقرر حربي خلال زيارته الأخيرة أن يوثق جمال هذا الطريق الساحلي المتعرج بمنظوره الخاص.

وأراد حربي أن يبرز "الجمال الخفي" لهذا الطريق الساحلي من خلال التقاط زوايا مميزة بالنسبة إليه، بواسطة كاميرا الدرون.

وثقت عدسة حربي لقطات ساحرة للطريق الساحلي المؤدي لولاية خصب في محافظة مسندم بسلطنة عُمان Credit: Ali Harbi

ويرى حربي أن مشهد الطريق الجبلي المطل على الخليج، يبعث الراحة والاطمئنان في نفوس مرتاديه، إذ يوفر إطلالاتٍ مميزة تعد الأبرز للتوثيق في محافظة مسندم.

ويمكن أن يجد البعض طريق مسندم الساحلي مخيفاً، ويعود ذلك لمساره المتعرج شديد الانحدار، بحسب اعتقاد حربي.

ويشير حربي إلى أن لقطاته الجوية المتواضعة لاقت استحتسان متابعيه عبر حساباته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي.