دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يظن بعض الأشخاص أن الصقارة تقتصر على إمساك الطائر وإطلاق سراحه، ولكنها في الواقع تتطلب كثيراً من الشغف والصبر لترويض هذه الطيور (شاهد الفيديو أعلاه).

Credit: Vidhyaa Chandramohan

ومثل سباقات الجمال والسيارات وغيرها، لطالما كانت ممارسة الصقارة حكراً على الرجال. ولكن، لم يعد ذلك الحال نفسه اليوم، حيث تشهد أيضاً شغف النساء الإماراتيات.

Credit: Vidhyaa Chandramohan

وعلى مر التاريخ، نقلت رياضة الصقارة من جيل الآباء إلى جيل الأبناء، ولكن، أوضحت المصورة الوثائقية، فيديا تشاندراموهان، أن هذا الأمر يتغير ببطء في دولة الإمارات، حيث تنتقل المهارة من جيل الأمهات إلى بناتهن.

وتعكس صور تشاندراموهان كيف استطاعت عائشة، وهي مدربة بنادي أبوظبي للصقارة، أن تحطم الصور النمطية وتدرّب الإماراتيات على فن الصقارة وتربية الأجيال الجديدة، حتى يصبحن صقارات الغد.

Credit: Vidhyaa Chandramohan

وقالت المصورة الوثائقية، أثناء حديثها مع موقع CNN بالعربية: "هذا دليل واضح على أن المرأة الإماراتية قوية في المنافسات الرياضية، التي تتطلب جهداً بدنياً، بغض النظر عن درجة صعوبتها".

Credit: Vidhyaa Chandramohan

وأمضت المصورة الوثائقية، فيديا تشاندراموهان، العامين الماضيين في توثيق صور النساء اللواتي يمارسن الصقارة، حيث تتبعتهن في صحراء العاصمة الإماراتية، أبوظبي، لتوثيق مهاراتهن.

Credit: Vidhyaa Chandramohan

وأوضحت تشاندراموهان أن العمل لإنتاج سلسلة الصور الوثائقية يستغرق الكثير من الوقت. وفي عام 2018، استطاعت أن تبني عامل الثقة، وهو أساسي، بينها وبين عائشة، للعمل على هذا النوع من القصص.

ومن خلال هذا المشروع، تود تشاندراموهان أن تسلط الضوء على الأنشطة الرائدة التي تقوم بها النساء اللواتي يمارسن الصقارة، وسد الفجوة بين الجنسين وتغيير المشهد الرياضي في البلاد إلى الأبد.

Credit: Vidhyaa Chandramohan

وفيما يتعلق بردة فعل الناس حول هذه الصور، كان الأمر مفاجئاً للعديد من الأشخاص عند رؤية المرأة الإماراتية في مجال الصقارة.

ويبقى هدف تشاندراموهان هو رصد الجانب غير المستكشف من البلاد، وهو عالم من الفرص الجديدة، والبدايات الجديدة، والأهم من ذلك، القصص الجديدة.