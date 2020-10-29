هل تود زيارته؟ هذا الجبل سيقودك إلى "طريق مدينة النجوم" في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ستظنه للحظات معينة يلامس السحاب بقمته الشاهقة وارتفاعه الذي يصل إلى 1900 متر فوق سطح البحر.. هذا هو جبل جيس الذي يقع في مدينة رأس الخيمة، ويعد صاحب أعلى قمة جبلية في دولة الإمارات.

Credit: George Mathew

ربما تكون قد شاهدت العديد من صور الجبل عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى على أرض الواقع، ولكن هل سبق أن ركزت في طرقاته ليلاً، التي تبدو وكأنها "مسار نحو مدينة النجوم" بحسب ما يقول المصور؟

ويقول المصور الفوتوغرافي جورج ماثيو، خلال حديثه مع موقع CNN بالعربية: "جبل جيس هو المكان المثالي في البلاد لرؤية مجرة درب التبانة والنجوم الساطعة بالعين المجردة.. إنه رائع"!

Credit: George Mathew

كيف قام ماثيو بتحضير نفسه للتصوير؟

البحث عن الموقع بمساعدة خرائط جوجل والمواقع الأخرى التي تزودك بالمعلومات الكافية حول كيفية حركة الشمس والقمر ودرب التبانة.

التحقق من الطقس باستمرار للحصول على المشهد المثالي للسماء

ارتداء الملابس والأحذية المناسبة بحسب حالة الطقس والموقع

الاستعداد لالتقاط الصورة التي ربما قد تتطلب شهوراً لرصد درب التبانة من المكان والزاوية الصحيحة

Credit: George Mathew

ويميل ماثيو إلى توثيق المسارات والطرق، حيث لا يمكن تصويرها سوى عند حلول الظلام، لذلك يحرص دوماً على رصدها في أوقات الليل.

ولم يخل عمل المصور الفوتوغرافي من التحديات، والتي كان أبرزها الطقس، ما دفعه للسفر أربع مرات حتى يحظى بصور ضبابية في ظروف جوية مثالية.

Credit: George Mathew

وبعيداً عن ضجيج المدينة، يعتبر ماثيو أن جبل جيس هو مكان رائع للعائلات والأصدقاء إذا كنت ترغب ببعض الوقت للاسترخاء. وقال المصور الفوتوغرافي: "إنه أحد الأماكن المفضلة لدي.. منظر شروق الشمس يخطف الأنفاس، أؤكد لكم ذلك!".

Credit: George Mathew

واليوم، يطمح ماثيو للسفر حول المواقع التي لم يتم استكشافها بشكل كافٍ، وتوثيقها بعدسة كاميرته. كما يأمل التعاون مع مصوري المناظر الطبيعية بغية الحصول على لقطات أفضل، والتعرف على أشخاص من ثقافات مختلفة.